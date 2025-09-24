　
社會 社會焦點 保障人權

桃園消防廖偉霖救回95件急性心梗患者　獲頒最佳心肌梗塞救護員

▲桃園市消防局桃園分隊高級救護技術員廖偉霖，獲得第四屆金心獎－台灣最佳心肌梗塞緊急救護員殊榮。（圖／桃園市消防局提供）

▲桃園市消防局桃園分隊高級救護技術員廖偉霖，獲得第四屆金心獎－台灣最佳心肌梗塞緊急救護員殊榮。（圖／桃園市消防局提供，下同）

記者沈繼昌／桃園報導

一項由台灣心肌梗塞學會主辦的「第四屆金心獎—台灣最佳心肌梗塞緊急救護員」獲獎名單最近出爐！桃園市政府消防局桃園分隊高級救護技術員廖偉霖，憑藉專業表現與奉獻精神榮獲殊榮。桃園消防局指出，廖偉霖服務14年投入心梗救護案，參與逾160件急性心肌梗塞患者案例，其中成功救回95件急性心梗患者寶貴性命，為桃園消防局再添榮耀。

▲桃園市消防局桃園分隊高級救護技術員廖偉霖，透過救護精準判讀，多次救回急性心梗患者寶貴生命。（圖／桃園市消防局提供）

桃市消防局表示，桃園分隊服務年資14年的廖偉霖，自取得高級救護技術員資格以來，全力投入緊急救護工作，迄今參與疑似急性心肌梗塞患者完成超過160件到院前12導程心電圖判讀與傳輸，並於95件心肺功能停止案件中成功搶回患者生命，其中20件患者康復出院且神經功能良好（含13件心肌梗塞病例），他在現場冷靜判斷與精準技術，不僅成功挽回急性心梗患者生命，更守護了許多家庭。

桃園市消防局自2019年起於救護車上配置心電圖機，讓救護人員到院前得執行12導程心電圖並將影像上傳供醫師判讀，讓患者及時接受治療，降低失能及死亡率。消防局局長龔永信強調，在急性心肌梗塞的搶救過程中，時間往往決定存活與康復之關鍵，桃園消防同仁運用12導程心電圖，能在院前將患者的心電圖變化傳給後送醫院，讓院端可提早啟動準備與治療流程。這樣的銜接，不僅能大幅縮短急診處置時間，更有助於病人及時接受進階治療，降低死亡與失能風險。

▲桃園市消防局桃園分隊高級救護技術員廖偉霖，多次救回急性心梗患者性命，但仍認為自己還有很多要學習。（圖／桃園市消防局提供）

34歲的廖偉霖坦言自己首次獲獎，但每次救護經驗都記憶猶深，今年3月間參與一起心梗救護案例，一名年約40歲的社區警衛無預警暈倒，經由執行12導程心電圖判讀為急性心梗患者，所幸順利送醫急救後救回性命，患者事後還以為自己只是暈倒，殊不知自己已從鬼門關前走一回。廖偉霖認為，很多患者都不清楚自己是心梗高危險群，等到突然發作暈倒送醫才警覺，患者搶救黃金時間應為4至6分鐘內，超過這段時間就變得更為棘手複雜。

桃園分對廖偉霖贏得「金心獎」的肯定，局長龔永信除表達祝賀外，也讚許偉霖在緊急救護的用心付出與優異表現，希望藉此鼓舞第一線救護同仁士氣，更期許以偉霖為救護標竿，共同提升到院前緊急救護品質。

即／桃園飼料廠氣爆釀9傷　6人嚴重燒傷搶救中

桃園市蘆竹區南山路一段一家飼料加工廠今（13）日下午發生火警，消防局派員到場灌救，火勢雖在半小時內撲滅，但現場疑似發生氣爆仍造成9人受到燒燙傷勢，其中6人傷勢較重分別送往桃園敏盛、林口長庚醫院急救，所幸均意識清楚，沒有生命危險；消防局初步研判現場為飼料加工時發生氣爆，至於為何發生氣爆仍調查釐清中。

桃園之光　消防局尤詩妤榮獲十大傑出救護員

南消永華分隊楊淑雅榮獲金心獎消友會祝賀

南消高級救護隊楊淑雅榮獲金心獎台灣最佳心肌梗塞緊急救護員

PK死神搶回5命　桃園消防宋程毅獲金心獎

LUX改造媽媽大挑戰

最新溢流畫面曝！泥水滾滾狂掀浪　分局長高喊：洪峰要下來了

花蓮光復6歲女童失聯！單親媽公布照片求協尋...住家慘遭淹沒

87歲老母困家裡活活淹死！女兒哭紅眼眶悲嘆：幸好遺體沒被沖走

獨家直擊／許光漢赴越南！千名粉凌晨擠爆機場　「27年來盛況」坦言：真的沒想到

