社會焦點

為妻籌醫藥費　夫運12包毒品來台！代價要關7年

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿龍（化名）今年3月間為了賺取港幣2萬元報酬，用以支付妻子的醫藥費，答應毒販幫忙運送12包毒品，結果在入境台灣時被抓包，因而挨告。桃園地院法官考量到阿龍已經坦承犯行，具有悔意，最終依犯共同運輸第二級毒品罪，判處他有期徒刑7年。

▲▼心牢，監獄，鐵窗，受刑人，犯人，逃獄。（圖／視覺中國）

▲阿龍協助運毒集團運毒來台，因而觸法，被法官判處有期徒刑7年。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿龍與真實身分不詳的運毒集團成員約定幫忙運輸毒品，事成之後可以獲得港幣2萬元（大約新台幣7.7萬元）報酬，今年3月間他依照指示前往荷蘭，成功取得一個裝有12包毒品的行李箱，接著前往瑞士搭機入境香港，再轉乘入境台灣。

但阿龍在桃園機場接受入境檢查時，被眼尖的財政部關務署台北關人員發現異狀，經移送內政部警政署航空警察局執行搜索，當場查扣12包毒品等相關物證。這12包毒品經送驗檢測，有7包被檢驗出含有第二級毒品3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命成分，5包含有第三級毒品愷他命成分。

阿龍在接受警詢、偵訊及法院訊問、準備程序及審理時，對於上述犯行均坦承不諱。

桃園地院法官表示，阿龍私運的毒品數量非微，但考量到他犯後始終坦承犯行，具有悔意，這些毒品也沒有真的流入市面，加上他自陳是為了籌妻子的醫藥費才會出此下策，最終依犯共同運輸第二級毒品罪，判處他有期徒刑7年，全案仍可上訴。

【招魂現場】女大生離阿嬤家僅350m！遭砍殺喪命家屬悲痛

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

