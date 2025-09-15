40歲男傳訊請假「10分鐘後突死亡」　主管發現嚇：他平時超健康

▲男子傳簡訊和主管請假，10分鐘後突然死亡。（圖／示意圖／VCG）

記者李振慧／綜合報導

印度傳出一起猝死事件，一名40歲男子因為身體不舒服，傳簡訊向主管請假，主管答應後，沒想到10分鐘後他就心臟病發突然身亡。主管震驚表示，男子過去多年來不菸不酒，生活作息十分正常，接獲死訊讓他難以相信，感嘆生命無常。

男主管伊耶爾(KV Iyyer)13日在社群平台X上分享這則令人震驚的消息，他表示，當天早上8時37分時，接獲一名40歲男同事香卡(Shankar)突然傳來訊息，因為嚴重背部疼痛，今天無法上班，希望能請假在家休息。

伊耶爾表示，當時他簡單回覆香卡，「好的，好好休息」，沒想到10分鐘後，香卡突然心臟病發作、不幸身亡，他於上午11時左右接獲香卡身亡消息，第一時間震驚到不敢相信。

伊耶爾表示，香卡在公司任職6年，與妻子育有一名孩子，身體十分健康又不菸不酒，卻突然心臟病發，「生活瞬息萬變，請善待身邊的人，快樂生活，因為你永遠不知道下一刻會發生什麼事」。

貼文分享在網路後立即爆紅，引發網友討論當地心臟病發死亡案例愈來愈多的趨勢，「考慮到他的年齡與背景，真的很令人震驚，願他在天之靈安息」、「人生真的很無常，願逝者安息，祈禱他的家人能夠堅強平安」。