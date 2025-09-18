請3天特休！年輕同事「爽放9天」算敢嗎　一票喊正常：一堆這樣的

▲同事請3天特休。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

網搜小組／曾筠淇報導

今年10月一共有3個3天連假，其中中秋連假和國慶連假只隔了幾天，若請3天假，就可以連放9天！就有網友發文表示，他們部門有個同事就打算這樣請，現在的八年級生這麼敢嗎？貼文曝光後，掀起討論，不少網友都認為這樣請假沒什麼問題。

這名網友在PTT的WomenTalk板上，以「8年級直接請10月的7、8、9號 算敢嗎？」為標題發文，提到他們部門的八年級生同事，預計用自己的特休請10月7日、8日、9日，若加上前後連假，等於可以爽放9天。對於同事的安排，他就直呼，現在的八年級生怎麼這麼敢？

貼文曝光後，不少網友都表示，「有特休不敢請是奴，人家正常行使權益也要被嘴」、「用特休怎麼了嗎」、「那3天不就是給大家請的嗎」、「正常休假有什麼疑慮」、「很普通吧，我每年都會這樣請幾次」、「這很正常吧！有什麼好不敢的」、「還好啦！公司有規定不能這樣請嗎」、「敢啊，我們這一堆這樣請的，都八年級，也不少再多請10/3以前」。

也有網友回應，「要連9/30～10/3也一起請掉，才叫敢吧」、「現在年輕人都蠻敢的」、「我太晚請了，部門感覺剩沒幾個人，要留守超X」、「去年就有同事先預約了」、「過年前就跟主管說要請了」、「我8年級生直接從11/1請到11/18，主管秒批」。