模擬地震火警強化校園防救災韌性　崑山科大實兵演練地震火災應變

▲崑山科大與大灣消防分隊進行災害演練，模擬地震引發宿舍火災並展開人員搜救。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

新學期展開，正值新生入學適應期，崑山科技大學24日與台南市消防局五大隊大灣分隊合作，舉辦校園複合式災害緊急應變處置演練及消防安全宣導，此次演練配合9月「國家防災月」，模擬台南地區發生規模5級地震，導致崑科大南苑宿舍三樓電線走火引發火警，並有學生遭掉落物擊傷。

演練內容包含校方人員引導學生避難、初期滅火與救護處置，隨後消防分隊出動救護車、消防車抵達現場，進行水線部署、火勢搶救、人員搜救及傷患救護的實兵操作。最後由校方將避難師生集結交由消防人員進行安全宣導，包括滅火器正確使用方式、火場逃生觀念、居家用電用火與瓦斯安全、一氧化碳中毒預防、住宅用火災警報器安裝，以及地震避難「趴下、掩護、穩住」三步驟，並加上CPR及AED操作示範，讓學生在演練中學習多元防災技能。

市長黃偉哲表示，校園常見的複合式災害類型包括地震、水患、火災等，學校必須訂定應變措施並落實演練，才能在災害發生時降低人員傷亡。尤其新進學子透過演練，能更快熟悉校園防災設備與應變程序，強化保護自身安全的能力。

消防局長李明峯指出，學校自主防災需依環境預設可能災情並實際操作，才能培養應對能力。這次結合消防隊與校方的演練，不僅檢驗校園防災動員流程，也進一步提升整體防救災韌性。