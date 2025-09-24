不能用炸的！馬太鞍堰塞湖「2個月監測紀實」全曝光　大票人懂了

記者周亭瑋／綜合報導

花蓮縣馬太鞍溪昨（23）日下午因堰塞湖壩頂溢流，溪水暴漲沖斷馬太鞍溪橋，導致光復鄉災情嚴重，目前已釀14死、34傷。事發後，不少輿論質疑，為何不提前處理；然而，在「馬太鞍堰塞湖」監測紀實曝光後，大眾才知背後的不易。

▲馬太鞍溪上游堰塞湖壩頂溢流。（圖／農田水利會花蓮管理處提供）

林智群直言，馬太鞍堰塞湖是7月薇帕颱風時形成，9000萬噸的水，跟南化水庫一樣，現在只是「溢流」，就這麼嚴重，若「潰堤」會更慘，「像這種大型堰塞湖，只能監測；還有發生危險時，警示、疏散或撤離人員，沒辦法用炸的，如果炸開，下游會很慘。」

▲洪水沖入光復市區，導致嚴重災情。（圖／地方中心翻攝）

另外，從7月到現在，相關單位針對馬太鞍堰塞湖進行一連串偵測、現勘與評估；而東華大學也將目前所有的應變作為，做成詳細監測紀實，如下：

7/21–7/26：形成跡象與初步偵測

7/26–7/31：空勘啟動、量體建模、風險初評

發現堰塞湖後，成立應變小組；啟動空勘、航測建模與初評。

8/1–8/7：機制建立與跨機關協調、壩頂現勘與安全限制

完成量體估算與DBI=1.8（相對穩定）判定，並規劃下游預警與疏散方案雛形。

8/7–8/12：與地方研商，進行專家會議與預防性疏散

8/12–8/14：楊柳颱風期間監測與解除警戒

楊柳颱風前後啟動預防性疏散與跨機關研判，當日完成259戶697人撤離；颱風過境後研判壩體暫穩，解除警戒，持續即時監測與整備。

8/18–8/20：加強監測能量，遙測補強、每日通報與儀器演練

空勤協助壩頂裝設水位計，提高回傳頻率與判讀精度；同步公開監測面板與跨單位共享數據以支撐預警決策。

8/27：農業部成立「專案小組」，明確分工三小組（壩體/工程、疏散）與時程

「專案小組」第1次會議，要求於10月初可能溢流前，加速清淤、補強橋梁保護，並精進監測與對外溝通。

9/3：東華大學防災團隊製作村里避難疏散圖（第一版）

參考陽明交大防災研究團隊的分析結果，製作第一版村里避難疏散圖及GIS監測紀實故事地圖。

9/12—9/15：預告9/16於光復、萬榮、鳳林警戒區發送「細胞廣播（CBS）測試警訊」

預告9/16於光復、萬榮、鳳林警戒區發送「細胞廣播（CBS）測試警訊」，以檢核演練時訊息送達與通報效率，避免實戰時資訊落差。

▲薇帕颱風造成馬太鞍溪上游國有林地，發生大規模崩塌，導致土石阻塞河道，形成堰塞湖。（圖／花蓮分署提供）

9/16：執行「細胞廣播（CBS）演練」

會後回饋部分區域收訊不佳，NCC建議擴大基地台框選範圍至河道兩岸約5公里，並建立保全戶精準電話通報機制以補強。

9/17：馬太鞍溪疏散撤離因應對策研擬及推動研討會

於花蓮縣消防局應變中心辦理「馬太鞍溪疏散撤離因應對策研擬及推動研討會議」，根據最新監測資料調整應變作為。

9/19：更新馬太鞍溪潰壩影響範圍，調整避難疏散作為

專家共識將「最可能情境」由極端潰壩改為「晴天溢流、下切約50公尺」之沖刷型事件

9/20：東華大學防災團隊製作第二版村里避難疏散圖