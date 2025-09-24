　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

上百人失聯！馬太鞍堰塞湖洪水奪14命　全台「還有2個」監測中

記者周亭瑋／綜合報導

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖昨（23）日壩頂溢流，造成光復鄉嚴重災情，目前已釀14死、34傷，而外界也質疑為何不提前處理。對此，粉專「翻轉地理教室」發文科普，直言台灣地質環境特殊，堰塞湖的形成與處理往往充滿挑戰。

▲▼颱風過境後統計，累積雨量約218.5毫米，為堰塞湖帶來約967萬噸蓄水量。（圖／花蓮分署提供，下同）

▲馬太鞍堰塞湖。（圖／花蓮分署提供）

堰塞湖是因山崩、土石流或火山熔岩堵塞河道而形成的湖泊，台灣因位於板塊交界帶，地勢陡峭且地質破碎，加上颱風、地震頻繁，極易造成河道被淤塞。

歷史上，自1979年以來，台灣已有88個有紀錄的堰塞湖，其中有不少個案在來不及處置前就潰決，部分經專家判斷，無立即危險則採取監測觀察。

▲因颱風及近日大雨影響，清水溪草嶺段疑似出現堰塞湖情形。（圖／翻攝「竹山鎮長陳東睦」臉書粉專）

▲清水溪草嶺堰塞湖。（圖／翻攝「竹山鎮長陳東睦」臉書粉專）

粉專舉例道，目前仍存在的堰塞湖，包括陽明山的夢幻湖、花蓮鯉魚潭，以及921地震形成的九份二山「韭菜湖」、「澀子坑」與水樣森林。其中，最知名的是草嶺潭，自1862年起因地震與豪雨共五度形成，規模最大時蓄水量堪比石門水庫，直到2004年因颱風豪雨潰決才消失；今年7月初，因丹娜絲颱風襲台，草嶺潭再度短暫出現，但不到3天便消退。

至於這次釀災的花蓮馬太鞍堰塞湖，則是在2025年7月中旬，颱風薇帕挾帶豪雨，引發上游大規模崩塌，土石堵塞河道而成，蓄水體積高達1490萬立方公尺，相當於石門水庫的10分之1。

粉專直言，在這樣的地形之下，要短時間內開挖溢洪道或引流極為困難，唯一可行的多是持續監測、發佈預警與加強防災宣導。

▲▼薇帕颱風造成花蓮萬榮鄉馬太鞍溪上游國有林地發生大規模崩塌，導致土石阻塞河道形成堰塞湖。（圖／花蓮分署提供，下同）

▲馬太鞍溪上游因薇帕颱風，國有林地發生大規模崩塌，導致土石阻塞河道，形成堰塞湖。（圖／花蓮分署提供）

另外，目前尚處於監測中的堰塞湖，除了花蓮馬太鞍外，還有2024年11月康芮颱風所形成的「新竹泰崗溪」，以及2025年1月21嘉義、台南地震所形成的「花蓮樂樂溪」。

最後，粉專強調，極端氣候事件將更為頻繁，台灣在面對這些自然威脅時，需要建立完善的預報與預警系統；同時，他也以瑞士阿爾卑斯山冰川崩塌案例為例，表示當地得力於監測系統，於前一周疏散小鎮居民，因此將災害降到最低。

．「翻轉地理教室」授權引用。

►僅溢流6分之1！馬太鞍堰塞湖「是大安森林公園5倍」　3大關鍵難解
►不能用炸的！馬太鞍堰塞湖「2個月監測紀實」全曝光　大票人懂了

09/23 全台詐欺最新數據

花蓮急需援手！　捐款管道一次看

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

最新溢流畫面曝！泥水滾滾狂掀浪　分局長高喊：洪峰要下來了

花蓮光復6歲女童失聯！單親媽公布照片求協尋...住家慘遭淹沒

87歲老母困家裡活活淹死！女兒哭紅眼眶悲嘆：幸好遺體沒被沖走

獨家直擊／許光漢赴越南！千名粉凌晨擠爆機場　「27年來盛況」坦言：真的沒想到

媽媽心碎求助　失蹤6歲女童找到了！被泥沙埋全身

8月示警堰塞湖！陳駿季稱無立即危險　黃國昌：幾條人命在你身上？

馬太鞍溪堰塞湖再溢流！警消急喊：往上跑　避難畫面曝光

屏東消防直奔花蓮光復災區！搶救32民眾脫困　救援畫面曝

6000萬噸泥流如海嘯　花蓮光復鄉史上最大浩劫　堰塞湖溢流奪17命！單親媽找失蹤6歲女

87歲老母困屋慘死 女兒哭喊：還好屍體沒被沖走

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成嚴重死傷災情慘重，也讓中央與國民黨立委傅崐萁就責任歸屬直接槓上。有立院人士透露，民進黨立委王定宇在綠委群組舉特定粉專攻擊花蓮縣長徐榛蔚的圖卡為例，標註行政院秘書長張惇涵、副秘書長阮昭雄，表示民進黨秘書長徐國勇建議，透過媒體、第三方釋出澄清且具殺傷力消息，以利友軍、民進黨立委和政務人員接著反擊。

被泥沙埋全身！6歲女童奇蹟獲救

巨大深夜重訊！產品遭美國海關暫扣會申訴　估影響營收4%至5%

綠黨團群組對話外流　粉專爆王定宇怒嗆「一群叛徒！」退群

「趕快跑！」警消廣播：你想死嗎

衛福部9/25啟動募款　捐款管道一次看

快訊／捷安特製造商巨大產品遭美國海關暫扣　經部發聲證實

誤認男友「2次郎」　激戰一半驚見接棒哥

災民：媽媽把手撥開就往下沉了

綠黨團群組「建議釋殺傷力消息」被外流　王定宇反擊了

獨孫打靶「半個臉不見」　阿嬤含淚曝心願

9人遺體身分確認　家屬悲痛指認

6歲童「我在這」獲救　見媽媽才哭出來

最不尊重別人的三大星座！

花蓮堰塞湖溢流釀17死！　民進黨群組要政院釋出「殺傷力」消息反擊

馬太鞍祖靈早預言堰塞湖災難！求救貼文爆紅

