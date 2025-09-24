上百人失聯！馬太鞍堰塞湖洪水奪14命　全台「還有2個」監測中

記者周亭瑋／綜合報導

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖昨（23）日壩頂溢流，造成光復鄉嚴重災情，目前已釀14死、34傷，而外界也質疑為何不提前處理。對此，粉專「翻轉地理教室」發文科普，直言台灣地質環境特殊，堰塞湖的形成與處理往往充滿挑戰。

▲馬太鞍堰塞湖。（圖／花蓮分署提供）

堰塞湖是因山崩、土石流或火山熔岩堵塞河道而形成的湖泊，台灣因位於板塊交界帶，地勢陡峭且地質破碎，加上颱風、地震頻繁，極易造成河道被淤塞。

歷史上，自1979年以來，台灣已有88個有紀錄的堰塞湖，其中有不少個案在來不及處置前就潰決，部分經專家判斷，無立即危險則採取監測觀察。

▲清水溪草嶺堰塞湖。（圖／翻攝「竹山鎮長陳東睦」臉書粉專）

粉專舉例道，目前仍存在的堰塞湖，包括陽明山的夢幻湖、花蓮鯉魚潭，以及921地震形成的九份二山「韭菜湖」、「澀子坑」與水樣森林。其中，最知名的是草嶺潭，自1862年起因地震與豪雨共五度形成，規模最大時蓄水量堪比石門水庫，直到2004年因颱風豪雨潰決才消失；今年7月初，因丹娜絲颱風襲台，草嶺潭再度短暫出現，但不到3天便消退。

至於這次釀災的花蓮馬太鞍堰塞湖，則是在2025年7月中旬，颱風薇帕挾帶豪雨，引發上游大規模崩塌，土石堵塞河道而成，蓄水體積高達1490萬立方公尺，相當於石門水庫的10分之1。

粉專直言，在這樣的地形之下，要短時間內開挖溢洪道或引流極為困難，唯一可行的多是持續監測、發佈預警與加強防災宣導。

▲馬太鞍溪上游因薇帕颱風，國有林地發生大規模崩塌，導致土石阻塞河道，形成堰塞湖。（圖／花蓮分署提供）

另外，目前尚處於監測中的堰塞湖，除了花蓮馬太鞍外，還有2024年11月康芮颱風所形成的「新竹泰崗溪」，以及2025年1月21嘉義、台南地震所形成的「花蓮樂樂溪」。

最後，粉專強調，極端氣候事件將更為頻繁，台灣在面對這些自然威脅時，需要建立完善的預報與預警系統；同時，他也以瑞士阿爾卑斯山冰川崩塌案例為例，表示當地得力於監測系統，於前一周疏散小鎮居民，因此將災害降到最低。

．「翻轉地理教室」授權引用。

