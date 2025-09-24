明天全台轉乾　周五東半部雨勢再增加

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

明天雨勢明顯趨緩，各地多雲到晴，東南部、恆春半島不定時有局部短暫雨。周五、周六東半部水氣增加，午後山區也有雷陣雨。下周日至周三太平洋高壓西伸，午後各地雷雨明顯，東半部及恆春半島也不定時有零星短暫雨。

中央氣象署預報員林定宜表示，樺加沙颱風預計晚間登陸港澳，目前為中度颱風上限，後續強度會迅速減弱。浣熊颱風距離台灣3500多公里，對台灣無影響。博羅依颱風對台灣也無直接影響，但後續經過南海可能會為部分地區帶來長浪。

林定宜指出，明天水氣減少，各地多雲到晴，東南部、恆春半島不定時有局部短暫雨，基隆北海岸、東北部及東半部有零星雨，午後山區也有局部短暫雷陣雨。周五、周六東半部水氣增加，基隆北海岸、東半部、恆春半島地區及大台北山區有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨。

他指出，下周日至周三太平洋高壓西伸，環境轉為南風，午後各地有明顯雷陣雨，東半部及恆春半島不定時有零星短暫雨。

溫度方面，林定宜指出，未來一周仍高溫炎熱，各地都有32至35度，明天大台北、桃園及新竹有局部36度以上高溫。

另外，林定宜也提醒，明天南部沿海、恆春半島有長浪，周五晚間至下周一博羅依颱風經過菲律賓，基隆北海岸、東半部、綠島、蘭嶼及恆春半島有長浪。

