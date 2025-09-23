馬太鞍溪橋遭沖毀　公路局急邀專家擬訂搶修策略

▲馬太鞍溪橋遭沖毀，雙向無法通行。（圖／公路局提供）

記者周湘芸／台北報導

受強颱樺加沙影響，花蓮昨天晚間起出現豪雨等級以上降雨，導致馬太鞍溪堰塞湖水位快速上升，今天下午更將馬太鞍溪橋沖毀。公路局表示，東區養護工程分局已成立前進指揮所，並洽學者專家將立即擬訂搶修策略，預定明天中午前對外說明。

受樺加沙強烈颱風影響，馬太鞍溪上游堰塞湖降雨量持續增加，交通部公路局東區養護工程分局花蓮工務段於今天上午10時封閉馬太鞍溪橋南北端橋梁，並依據林保署提供的溢淹範圍圖，向南北延伸至台9線長橋路段及台9線光復路段實施封閉車道。

▲馬太鞍溪橋遭沖毀。（圖／公路局提供）

公路局指出，今天下午2時50分接獲林保署花蓮分署通知，馬太鞍溪堰塞湖已溢流，預估約50分鐘溢流至馬太鞍溪橋，東區養護工程分局隨即採CCTV監看馬太鞍溪橋水位變化，馬太鞍溪橋約2時58分水位開始壅高，3時24分觀測到水位沖擊橋墩及壅高水躍沖越橋面，隨即CCTV亦遭沖毀畫面消失，現場人員回報馬太鞍溪橋已遭沖毀。

公路局表示，東區養護工程分局已於馬太鞍溪橋成立前進指揮所，並洽學者專家將立即擬訂搶修策略，預定明天中午前對外說明。

公路局東區養護工程分局指出，民眾可利用替代路線請行走省道台11線接台30線，颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，應避免進入山區道路，此外，颱風過後山區道路不穩定性高，災後搶通時間需俟災情規模而定。

▲馬太鞍溪橋遭沖毀，雙向無法通行。（圖／公路局提供）