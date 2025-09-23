快訊／樺加沙海上颱風警報20:30解除　明天2地仍有豪雨

▲樺加沙颱風。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

樺加沙颱風逐漸遠離，中央氣象署預計在晚間8時30分解除海上颱風警報，但受外圍環流影響，各地仍有明顯雨勢，尤其花東、屏東山區已有超大豪雨，明天花東、恆春整天仍要留意大雨及局部豪雨，中南部及東北部有短暫陣雨，北部也有午後陣雨。

根據氣象署資訊，樺加沙今天下午5時在鵝鑾鼻的西南西方約 460 公里之處，以每小時18轉23公里速度，向西北西轉西進行，中心氣壓910百帕，近中心最大風速每秒 55 公尺，瞬間最大陣風每秒 68 公尺，七級風平均暴風半徑320公里，十級風平均暴風半徑120公里。

[廣告]請繼續往下閱讀...

降雨警戒：花蓮縣、台東縣、屏東縣。

海上警戒：台灣海峽、巴士海峽、東沙島海面航行及作業船隻應嚴加戒備。

颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨。氣象署指出，今天花蓮縣山區、台東縣山區及屏東縣山區有局部大豪雨或超大豪雨，花蓮縣地區、台東縣地區及高雄市山區、宜蘭縣山區有局部豪雨或大豪雨。

另外，宜蘭縣地區、屏東縣地區、新北市山區、桃園市山區、台中市山區、南投縣山區、恆春半島及蘭嶼、綠島有局部大雨或豪雨，大台北地區、南部地區及新竹、嘉義山區有局部大雨發生的機率。

氣象署指出，明天降雨緩和，花東、恆春整天仍有陣雨及雷雨，中南部及東北部有短暫陣雨，北部也有午後陣雨，花東及恆春要留意大雨及局部豪雨。

強風部分，今晚至明天基隆市、台北市、新北市、桃園市、南投縣、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣局部地區，有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。