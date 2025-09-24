花東、屏東雨勢午後趨緩　氣象署將解除豪雨加強作業

記者周湘芸／台北報導

強颱樺加沙已經遠離，但花東及屏東地區持續有大雨及豪雨，中央氣象署昨天接續啟動較大規模或劇烈豪雨作業，今天台東縣累積雨量已有306毫米、屏東縣209毫米、花蓮縣132毫米，整體降雨預估下午就會趨緩，氣象署將於中午後解除豪雨加強作業。

▲樺加沙颱風昨天遠離，目前仍以強颱等級到中國南方沿海，且即將登陸 。（圖／氣象署提供）

氣象署預報科長林伯東表示，昨天晚間8時30分解除樺加沙颱風海上警報，同時啟動豪雨加強作業，花東及屏東持續受雨勢影響，預計今天下午會逐漸趨緩，氣象署將在中午12點半以後結束豪雨加強作業。

林伯東指出，樺加沙颱風昨天遠離，目前仍以強颱等級到中國南方沿海，且即將登陸，由於太平洋高壓與颱風間氣流交匯，台灣南邊附近容易有對流發展，南部地區大氣仍不穩定，今天仍有降雨情形。

他表示，菲律賓東方海面剛形成的博羅依颱風，未來偏西到西北西通過呂宋島南部，周末至下周一進入南海，對台灣沒有直接影響，但其移動過程還是會影響台灣天氣變化。至於浣熊颱風未來將朝北太平洋前進。

▲定量降水預報。（圖／氣象署提供）

林伯東指出，目前南花蓮、台東及屏東強降雨明顯，時雨量都有40至70毫米，三小時累積雨量在部分台東地區也有100毫米，預計下午台東及南花蓮三小時累積雨量會降到20至30毫米，部分地區仍有30至50毫米，但相較昨天已趨緩。

他指出，今天截至目前降雨較多地區在花蓮山區、南花蓮平地、台東地區及屏東山區，其中，台東縣累積雨量已有306毫米，屏東縣209毫米，花蓮縣132毫米，氣象署持續發布豪雨特報，花蓮、台東地區及南部地區有豪雨或豪雨等級以上降雨。

未來一周天氣趨勢，林伯東表示，今晚樺加沙颱風將登陸中國南方沿海，博羅依颱風逐漸通過呂宋島過程中，環境會轉為東風至東南風，進入南海後又變成東南風，周四到周六花東、基隆北海岸及宜蘭有零星降雨，西半部回到午後雷陣雨天氣，周日天氣沒有太大改變，但受東方及東南風帶來水氣影響，東南部及恆春降雨較明顯。

他也提醒，接下來雨勢會趨緩，但山區已經歷經較大降雨事件，仍要慎防坍方、落石及土石流。隨著樺加沙颱風遠離，南部沿海仍有長浪，明晚北海岸、東半部及恆春也有長浪機率。