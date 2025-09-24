川普45分鐘演說火力全開！脫稿狂酸聯合國　5大重點一次看

▲ 川普發表第二任期首次聯合國大會年度演說。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普23日在聯合國大會發表年度外交演說，現場卻接連發生技術問題，令他在演說開頭就出言抱怨。CNN分析這場45分鐘演說的5大重點，包括移民問題、氣候變遷、俄烏與加薩衝突等，此外更藉手扶梯、提詞機故障等狀況批評聯合國，不斷脫稿演出。

川普首先將砲火對準各國移民政策，指責聯合國「資助對西方國家的攻擊」。他警告在場各國代表，「如果不阻止那些素未謀面、與你毫無共同點的人進入，你的國家就會失敗。」他特別點名歐洲國家為政治正確接納大量非洲與中東移民，正在「摧毀自己的文化遺產」。

針對氣候議題，川普直指氣候變遷是「史上最大騙局」，嘲諷聯合國與科學界的預測都是「愚蠢人士的錯誤判斷」。他主張各國應廢除綠能政策，認為這些「殘酷的環保規定」只會讓不受限制的開發中國家獲利，美國等已開發國家卻因遵守「瘋狂規則」而落後。

談及俄烏戰爭，川普坦承結束衝突比預期困難，即使他與普丁保持良好關係，也無法促成和平談判。對於加薩衝突，川普批評聯合國推動「兩國方案」相當於獎勵哈瑪斯，僅呼籲停火卻未提出具體新方案。

但他隨即將矛頭轉向歐洲，斥責歐盟國家持續購買俄國能源「非常丟臉」，要求立即停止所有能源交易；他也點名持續採購俄國石油的中國與印度是「戰爭主要資助者」。

然而，演說過後川普態度大轉變，與烏克蘭總統澤倫斯基會面時表示，北約國家應擊落進入領空的俄國戰機，隨後更在Truth Social發文宣稱，烏克蘭「完全有能力收復所有失土」，甚至暗示可能「走得更遠」，與他先前主張烏克蘭需割地求和的立場形成對比。

川普對聯合國的怨言從手扶梯、提詞機故障延伸到質疑聯合國效力，他直言，「他們似乎只是寫了一封措辭強硬的信，然後從不跟進。那只是空話，空話解決不了戰爭」，更對聯合國無視他結束戰爭的努力表達不滿，「我結束了7場戰爭，與這些國家的領導人一一打交道，卻從未接到聯合國表示願意幫忙敲定協議的電話。」

整場演說中他頻頻脫稿演出，談論內容涵蓋美國犯罪率、風力發電效率，甚至無厘頭說出，「我們不再需要牛了，我猜他們想殺光所有牛隻」等言論。與他2018年首次在聯大演說時不同的是，當時各國代表笑聲不斷，而這次現場大多保持沉默。

►川普夫婦手扶梯搭一半故障！白宮疑UN有人搞鬼 要求開除徹查