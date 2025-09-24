　
社會 社會焦點 保障人權

台中惡男打死前妻「車上是第一現場」　半夜棄屍鄰居家畫面曝

記者許權毅／台中報導

台中市大雅區昨傳出命案，張男將前妻活活打死後，再棄置於鄰居家騎樓。據了解，前妻陳女被發現時已經出現屍斑，而監視器拍下，張男把陳女遺體放在副駕，車子停進鄰居家，再把人從副駕駛座拖下來棄置，隨即駕車落跑，不顧爸爸喊「不能走」。

▲▼台中張男打死前妻棄屍。（圖／民眾提供）

▲台中一名張男（紅圈處）打死前妻後，跑回鄰居家棄置。（圖／民眾提供）

事發在昨天清晨4點半左右，張男（30歲）突然駕車載著前妻陳女（33歲）回家，把陳女丟包在住家隔壁鄰居閒置的透天厝騎樓下，張男接著跟爸爸求救，稱前妻昏迷要報119，自己則駕車往南落跑，一路逃往彰化田尾。

▲▼台中張男打死前妻棄屍。（圖／民眾提供）

▲▼昨日凌晨4點左右，張男打電話給父親，要爸爸協助報案。（圖／民眾提供）

▲▼台中張男打死前妻棄屍。（圖／民眾提供）

警消昨日到場時，發現陳女已經明顯死亡，並未送醫，立即封鎖現場。現場監視器畫面則拍下，昨日凌晨3點46分，張男駕車到棄屍處，隨即拉前妻陳女拖下車棄置於現場，陳女當時恐怕已經死亡多時，張隨後通知爸爸，要求爸爸協助報案，自己則駕車落跑。

有鄰居透露，聽到當時張父跟兒子說「不能走！你要跟警察交代」，但是張男仍不聽勸，直接跳上車子踩油門離去。

▲▼台中張男打死前妻棄屍。（圖／民眾提供）

▲張男父親昨日事發後，要求兒子不能離開，隨後著急打電話。（圖／民眾提供）

據了解，前妻陳女有對張男聲請保護令，雙方理應不應見面，但近日雙方一同出門多時，四處遊蕩，以車為家，車上疑似就是第一現場，檢警想調閱張男車上行車紀錄器，但發現並沒有記憶卡。專案小組正深入追查，2人是否因為糾紛在車上爭吵發生手腳衝突？但雙方都有吸毒前科，也不排除與吸食毒品有關。

台中地檢署指出，本案死者昨日相驗完畢，今日進行電腦斷層掃描，預計明日下午解剖，法官已裁定張男涉犯傷害致死等罪嫌羈押禁見，但全案疑點甚多，仍須待解剖鑑定結果確定死因。

09/23 全台詐欺最新數據

