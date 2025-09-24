全身指壓遭「摸豆豆」！女客超崩潰　男按摩師下場曝光

▲女客指控男按摩師趁機摸私密部位提告。（示意圖／載自pixabay）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化一名男按摩師「大明」被女客指控，在全身指壓服務時，趁眼睛敷蓋毛巾時，伸手觸摸她該邊及豆豆等部位，她當場喝止，並氣得向友人求助並告上法院，大明當庭否認，表示一切按照正常流程，僅觸及大腿外側。法官依據被害人供詞及提出相關證據，認定大明涉性騷，判處4月徒刑、得易科罰金。

依據判決書指出，這起事件發生於去年8月間，大明在彰化某連鎖按摩店為一名經常前往消費的女客進行全身指壓。當時她仰躺在包廂按摩床上，眼部依照慣例覆蓋毛巾遮光。大明在按摩過程中，從腿部逐漸按近鼠蹊部，最後竟徒手隔著衣物搓揉其豆豆等私密部位。

女客在法庭上證稱，當大明觸碰到她的豆豆（即陰蒂）時，她立即出聲質問「你在幹嘛」。大明當場愣住，隨即改為按摩頭部結束服務。整個不當觸摸過程雖僅1-2秒，但手法明確，絕非正常按摩應有的範圍。離開後，當晚即透過通訊軟體向在該店工作的友人透露此事，並在隔日上午前往警局報案。她強調，過去接受按摩服務時，專業按摩師絕不會觸碰肚臍以下及大腿內側靠近鼠蹊部的私密區域，且若有需要按摩下腹部，也應事先徵求客人同意。

大明在法庭上全盤否認犯行，辯稱自己是依照標準流程按摩，僅觸及大腿外側，從未碰到鼠蹊部或私密處。其辯護人也主張，包廂內無監視畫面，僅有被害人單一指控，證據不足。

法院審理，被害人從警詢、偵查到審理，歷時近一年間的證詞始終一致，加上案發後被害人立即向友人求助並報警的積極態度，以及雙方素無恩怨等情況證據，均強化其證詞的可信度。

法官在量刑時考量大明始終否認犯行，未能與被害人和解獲得諒解，且其行為對被害人造成心理創傷，因此判處4月徒刑。可易科罰金。

《ETtoday新聞雲》提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。

尊重身體自主權，請撥打110、113。

拒絕性騷擾，請撥打110、113。