「周休三日大爆炸」上班族怕被慣壞！有人更驚呆：這天也放假

▲網友笑稱10月是「連假大爆炸」。（圖／記者周宸亘攝）



網搜小組／劉維榛報導

最近期待的連假要來了！一名網友直呼，9月底到10月底連假炸裂，教師節、中秋、雙十與光復節接力，幾乎每周都能享受周休三日。文章引來2.3萬人熱議，有人大讚「社畜終於能做四休三」，也有人吐槽服務業沒得休，老師與家長則哀號「進度爆開、家長爆開」。最驚訝的是，有網友現在才知道光復節也放假。

一名網友在Threads一臉笑稱，下周起將迎來「全國周休三日」，分別是教師節（9月27日至9月29日）、中秋節（10月4日至10月6日），雙十節（10月10日至10月12日）以及光復節（10月24日至10月26日）。

文章引來2.3萬人吵翻，「真的是有夠爽，家長要哭就不要生」、「台灣很需要周休三日」、「雲林小孩：我們甚至還有一個大連假」、「927、928要上班的我...含淚路過」、「服務業還是要上班，但有雙倍」、「餐飲業沒在給你休」、「好怕被今年10月慣壞」、「社畜終於能體驗做四休三了」、「餐飲做到死...真開心」。

甚至有人不知道光復節也列為國定假日了，「光復節也休？」「光復節也有放喔？我現在才知道」。

不過也有老師與家長哀號，「是要整死家長吧」、「家長苦不堪言」、「補習班沒放假」、「身為老師好崩潰啊」、「進度爆開、家長爆開、學生玩到爆開」、「學校跟補習班的老師頭都很痛...尤其中秋和國慶連續放了兩次星期一，然後就要月考了」。

事實上，今年10月共有三個連假，中秋與國慶日之間只需請3天假，就能享受9天連休，休假攻略一次看：

中秋、國慶日（10/6、10/10）｜請10月7、8、9日，就可從10月4日一路休到10月12日，共休9天。

台灣光復暨古寧頭大捷紀念日（10/25）｜適逢周六，10/24補假，10月24日休到10月26日，共休3天。