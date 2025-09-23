速食店「教師專屬優惠」開跑　有10元可樂、薯條免費送

▲速食店推教師專屬優惠。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

教師節即將到來，速食品牌祭出老師專屬優惠，三商炸雞送薯條、拿坡里推10元可樂，摩斯漢堡則可享消費即打9折好康。

▲拿坡里金賞烏魚子披薩買1送1。

●拿坡里

拿坡里即日起至9月30日祭出「1250ml可樂下殺10元」活動，凡憑教師證或教職員相關證件於門市消費即享1250ml可樂只要10元，每日限1次，內用、外帶皆可。

至10月1日前還有「金賞烏魚子披薩買大送大」，特價490元，期間每日下午3時前結帳加碼享「小披薩特價139元」、「3塊炸雞特價100元」，內用、外帶皆適用。

●三商炸雞

三商炸雞即日起至10月6日有「薯條免費送」活動，凡持教師證或教職員相關證件於門市消費即送「現炸薯條」1份，每日限1次。

另外，買「6隻酷樂雞腿桶」送「6塊義式炸雞桶」特價399元，買「6隻蜂蜜辣醬酥炸棒腿」送「原味胡椒咔啦雞柳條」特價169元，內用、外帶皆適用。

●摩斯漢堡

摩斯漢堡於教師節當天（9月28日）推出限時1天「9折」優惠，凡持教師證或全教總會員卡於全台門市消費即可直接打9折，提醒折扣不包含禮盒、包裝商品等MOS Gift系列商品及摩斯卡購買、加值服務。