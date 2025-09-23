　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

速食店「教師專屬優惠」開跑　有10元可樂、薯條免費送

▲▼三商炸雞。（圖／業者提供）

▲速食店推教師專屬優惠。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

教師節即將到來，速食品牌祭出老師專屬優惠，三商炸雞送薯條、拿坡里推10元可樂，摩斯漢堡則可享消費即打9折好康。

▲▼拿坡里推出新品「金賞烏魚子披薩」。（圖／業者提供）

▲拿坡里金賞烏魚子披薩買1送1。

●拿坡里 
拿坡里即日起至9月30日祭出「1250ml可樂下殺10元」活動，凡憑教師證或教職員相關證件於門市消費即享1250ml可樂只要10元，每日限1次，內用、外帶皆可。

至10月1日前還有「金賞烏魚子披薩買大送大」，特價490元，期間每日下午3時前結帳加碼享「小披薩特價139元」、「3塊炸雞特價100元」，內用、外帶皆適用。

●三商炸雞
三商炸雞即日起至10月6日有「薯條免費送」活動，凡持教師證或教職員相關證件於門市消費即送「現炸薯條」1份，每日限1次。

另外，買「6隻酷樂雞腿桶」送「6塊義式炸雞桶」特價399元，買「6隻蜂蜜辣醬酥炸棒腿」送「原味胡椒咔啦雞柳條」特價169元，內用、外帶皆適用。

●摩斯漢堡 
摩斯漢堡於教師節當天（9月28日）推出限時1天「9折」優惠，凡持教師證或全教總會員卡於全台門市消費即可直接打9折，提醒折扣不包含禮盒、包裝商品等MOS Gift系列商品及摩斯卡購買、加值服務。

【你可能也想看】

►摩斯推「4重連假」優惠　漢堡+大冰紅第2套6折
►漢堡王「無麵包系列堡」中秋限時回歸　升級套餐優惠一次看
►頂呱呱「2大組合下殺99元」　限時2周平日限定

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
482 3 0312 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／成功嶺新兵打靶「炸掉1/3臉」！　軍方15:00說明
快訊／重慶北路停車格驚見男屍！
快訊／台積電收最高1340元　台股大漲寫新紀錄
北台灣雷聲隆隆！鄭明典「罕見紀錄」：颱風經驗裡少見的密集
台灣妹一下車遭4女扯髮狂踹　外交部出手了
成功嶺新兵打靶爆頭太驚悚　中檢派「軍職背景」檢察官調查
隋棠欠11萬管理費「霸氣捐了100萬」　律師揭2情況：漏水得
「阿信嬤」走失動員500人搜山　兒砸150萬打失智針

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

全家合作洪瑞珍推「泰奶奶蓋三明治」　7-11聯名香帥蛋糕推新品

必勝客「煙燻起司火山熔岩餅皮」限量上市　6種起司更濃郁

速食店「教師專屬優惠」開跑　有10元可樂、薯條免費送

高雄百貨周慶9/25開打！夢時代超殺回饋25％　義享買得到GD愛香

摩斯推「4重連假」優惠　漢堡+大冰紅第2套6折

風災重傷小如康復返校　市府持續關懷送暖

BLACKPINK生啤酒來台！4成員首度合體代言　量販超市10月開賣

超商「防颱優惠」一次看！水、泡麵、微波鮮食「買2件更省」

台灣鮮乳創意料理登場　總統府副秘書長何志偉與郭書瑤共推在地好味道

【廣編】現在購買SHARP家電舊機*不限機種可汰舊換新　政府節能補助外夏普再加碼多重好康

金鍾國婚禮進場「邊走邊管秩序」　車太鉉公開女方長相「大眼+端莊」

隋棠大直豪宅又成戰場　不繳11萬管理費！　怒槓管委會擺爛

郵差送信被家犬咬斷指！警地上搜撿急送醫...「慣犯」被捕列冊

隋棠住豪宅遭爆欠11萬管理費　反控管委會「3年漏水不幫修」

寶「寶」聲調是輕聲..難倒外國人！ YTR酷砸500萬打造《中文怪物》規模超狂

新竹4死驚悚瞬間曝光！高速過彎「左右晃動」　車體甩撞進工地全爛

連晨翔將陪劉品言進產房　幫女兒取小名慘遭她白眼

三寶對決畫面曝！單手騎車滑手機撞BMW　機車飛高高重砸自己

撞3貼機車奪2命！肇事駕駛「頭上一大包」現身　低頭不發一語

帶兩隻獵犬去爬山玩水　阿金回程腳軟爸

全家合作洪瑞珍推「泰奶奶蓋三明治」　7-11聯名香帥蛋糕推新品

必勝客「煙燻起司火山熔岩餅皮」限量上市　6種起司更濃郁

速食店「教師專屬優惠」開跑　有10元可樂、薯條免費送

高雄百貨周慶9/25開打！夢時代超殺回饋25％　義享買得到GD愛香

摩斯推「4重連假」優惠　漢堡+大冰紅第2套6折

風災重傷小如康復返校　市府持續關懷送暖

BLACKPINK生啤酒來台！4成員首度合體代言　量販超市10月開賣

超商「防颱優惠」一次看！水、泡麵、微波鮮食「買2件更省」

台灣鮮乳創意料理登場　總統府副秘書長何志偉與郭書瑤共推在地好味道

【廣編】現在購買SHARP家電舊機*不限機種可汰舊換新　政府節能補助外夏普再加碼多重好康

快訊／車停停車格3、4天…男子陳屍後座身分曝光！警通知胞妹北上

世界領袖齊聚聯合國！法國首承認巴勒斯坦國地位　美國以色列反對

快訊／成功嶺新兵打靶「炸掉1/3臉」！　軍方15：00將出面說明

張競／解讀川普拒絕對我軍援傳聞

關農推廣「吃在地 享當季」　大小朋友快樂學習烘焙美食

陳耀訓蛋黃酥10/4前「門市供應少量現貨」　每日11:50發號碼牌　

「2025全球商機鏈結總動員」四連發　台美供應鏈合作再升級

快訊／北市重慶北路停車格！「1男陳屍座位」已屍僵　警調查身分中

台積電收最高1340元　台股漲366點至26247寫新紀錄

陸病患持刀闖醫院反鎖房門砍殺多刀　膝關節權威醫師送ICU搶救

【不省人事】早餐店驚見客人「睡死叫不醒」！超正女警現身輕拍

消費熱門新聞

摩斯漢堡「4大連假優惠」出爐

肯德基「5大優惠」限時3周開跑

超商周一咖啡優惠！7-11買1送1、全家10元多1杯

BLACKPINK生啤酒來台！量販超市開賣時間曝

7-11國際咖啡日「買2送2」　全家新單品第2杯半價

漢堡王「無麵包系列堡」限時回歸

日本百年工藝龜甲萬《御用藏醬油》

超商「防颱優惠」來了　泡麵、鮮食2件更省

超商周末優惠一次看！霜淇淋買1送1、珍奶買2送2

速食店教師專屬優惠開跑

拚業績必備「補氣神器」躍升拜拜新寵　美式賣場推折扣

三商「百元檸檬炸雞」快閃7天

必勝客煙燻起司火山熔岩餅皮新上市

好市多iPhone 17現場價一次看！Pro系列秒完售

更多熱門

相關新聞

必勝客煙燻起司火山熔岩餅皮新上市

必勝客煙燻起司火山熔岩餅皮新上市

搶攻中秋商機，繼攜手屋馬推出升級版「月見七盎司厚燒牛比薩」後，必勝客再度推出全新限量「煙燻起司火山熔岩餅皮」，在原本的5種濃郁起司中加入荷蘭進口高級煙燻起司，打造更濃郁起司香，即日起正式開賣，PK APP會員可享限時7天149元嚐鮮價。

點牛排送龍蝦「現賺近3000元」　

點牛排送龍蝦「現賺近3000元」　

「周休三日大爆炸」有人更驚呆：這天也放假

「周休三日大爆炸」有人更驚呆：這天也放假

麻辣燙新品牌「賴山嶼」9/26開幕

麻辣燙新品牌「賴山嶼」9/26開幕

摩斯漢堡「4大連假優惠」出爐

摩斯漢堡「4大連假優惠」出爐

關鍵字：

美食情報美食雲教師節速食店優惠

讀者迴響

熱門新聞

成功嶺新兵最新傷勢曝！1/3臉消失腦　輸血2萬c.c.搶命

快訊／新北等5縣市今達停班課標準　最新樺加沙風力預測

1.7萬小網紅一次5000！　嫖客光顧卻被破防崩潰

快訊／今午後10縣市達停班課標準　全台最新風雨預測出爐

不斷更新／宜蘭再增1國小緊急停課！　全台颱風假資訊一次看

快訊／明天5縣市風雨達停班課標準　最新預測出爐

台東明停班課！全台明日停班課一覽

新颱「博羅依」最快明生成　預估路徑曝

成功嶺新兵打靶意外　子彈碎片卡腦部

快訊／4張5-6月千萬發票無人領！最低花20元買飲料　財部急尋

樺加沙「回南風」來了！　今雨最大地區曝

快訊／台南小貨車碰撞機車！　女騎士「腦漿外溢」慘死

獨／涉吸金20億落跑了　房仲分店老闆惡劣脫產

12強國手約會「口罩妹」被抓包　身分大有來頭

西門樓鳳讓嫖客崩潰　原因曝光

更多

最夯影音

更多
金鍾國婚禮進場「邊走邊管秩序」　車太鉉公開女方長相「大眼+端莊」

金鍾國婚禮進場「邊走邊管秩序」　車太鉉公開女方長相「大眼+端莊」
隋棠大直豪宅又成戰場　不繳11萬管理費！　怒槓管委會擺爛

隋棠大直豪宅又成戰場　不繳11萬管理費！　怒槓管委會擺爛

郵差送信被家犬咬斷指！警地上搜撿急送醫...「慣犯」被捕列冊

郵差送信被家犬咬斷指！警地上搜撿急送醫...「慣犯」被捕列冊

隋棠住豪宅遭爆欠11萬管理費　反控管委會「3年漏水不幫修」

隋棠住豪宅遭爆欠11萬管理費　反控管委會「3年漏水不幫修」

寶「寶」聲調是輕聲..難倒外國人！ YTR酷砸500萬打造《中文怪物》規模超狂

寶「寶」聲調是輕聲..難倒外國人！ YTR酷砸500萬打造《中文怪物》規模超狂

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面