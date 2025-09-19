從火場到災區！屏東消防勇士林士軒、黃奇男獲鳳凰獎

▲潮州消防分隊隊員林士軒。（圖／屏東縣政府消防局提供）
記者陳崑福／屏東報導
屏東縣潮州分隊林士軒11年投入救災救護、參與國內外重大火警及人道救援，並傳承經驗培育後進；義消第三大隊副總幹事黃奇男，則奉獻近40年，參與921地震、莫拉克颱風及多起火警救援。兩人冒險犯難、捨己為人，堪稱典範，榮獲內政部消防署114年「鳳凰獎」消防及義消楷模。
潮州分隊隊員林士軒服務年資11年，任職期間參與屏東縣多場大型災害搶救，包括東港安泰醫院火警、萬丹鄉富統公司火警及土耳其執行人道救援任務等火警人命救助案件，均展現高度專業，圓滿完成各項救援任務。
除第一線救災勤務外，林員亦擔任本局救助隊教官，投入特考班救助訓練教學工作，將自身經驗傳承後進，為消防專業人才培育貢獻良多。另多次率領義勇消防人員參加繩索救援賽事並獲佳績，，表現十分優秀，足為表率。
義消第三大隊副總幹事黃奇男，於民國74年11月加入東港義消分隊迄今約40年，曾參與東港地區多場住宅火警、漁船火警，921地震也和義消兄弟前進埔里地區支援，98年8月7日莫拉克颱風重創南台灣，造成88水災水淹東港、林邊、佳冬等沿海地區，與義消兄弟一同進入災區參與救災任務，及參與109年「新園鄉鹽埔漁港漁船火警」、111年「新園鄉中慶巷24號東美回收場火警」、112年「東港海事學校旁漁船火警」，不畏艱難協助搶救，圓滿達成任務、熱心奉獻，表現優秀，足為表率。
