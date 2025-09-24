鈺祥企業義消成軍　公私協力守護大台南安全

▲鈺祥企業義消24日正式授旗成軍，象徵企業與消防局、公部門攜手守護大台南安全。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局第四大隊，24日於鈺祥企業股份有限公司舉辦「自己財產自己護，即時消災才是福—企業義消成軍典禮」，象徵企業、公部門與社區三方合作，攜手守護大台南市民安全。

鈺祥企業為國內知名專業化學濾網供應商，深耕台灣微污染氣體過濾防治超過38年，具備研發、製造及設計完整能力。該公司積極響應消防局推動企業義消政策，鼓勵員工接受專業消防訓練並加入義消行列，不僅提升企業自主防災能力，也能在災害初期即時應變，有效控制災情、降低損失。

第四大隊長蔡國保表示，轄區內已有多家企業成立企業義消，成為守護大台南安全的重要先鋒，展現企業對自主安全與社會公益的重視。不僅強化自身廠區安全，也能協助社區防救災，成為公部門災害防救的可靠夥伴。

消防局長李明峯指出，市長黃偉哲高度重視市民財產安全，鼓勵業者成立企業義消團隊，並提供48小時基礎訓練課程，涵蓋各類災害預防與初期搶救技能，培養員工災害應變意識，提升企業防護能量，落實「自己財產自己護」理念。李局長強調，企業義消不只是防災訓練，更是企業履行社會責任與保護社區安全的重要力量。