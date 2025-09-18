台南麻豆工廠化學火災搶救演練　消防、環保、毒災實戰合作

▲台南消防局第二大隊於麻豆舉辦工廠複合式火災實兵演練，模擬鍋爐爆炸及化學液體洩漏。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局第二救災救護大隊，18日上午在麻豆「世堃塑膠股份有限公司」舉辦工廠複合式火災實兵演練，模擬鍋爐室爆炸延燒至危險物品儲槽，並引發化學液體洩漏燃燒。

此次演練結合廠區員工自衛消防編組、消防局化學災害搶救程序（H.A.Z.M.A.T.）、以及環保局與環境事故小組台南隊等多單位協力，實際演練火災通報、滅火、避難、防護與救護等程序，提升跨單位應變與實戰效能。

演練重點包括使用新型細水霧消防車快速布線、H-Card危害辨識、消防機器人防護延燒、無人機空拍勘災，以及化災除汙帳篷清消作業。消防局指出，透過跨單位協同研擬搶救計畫，可有效提升高風險廠區的防災能力。

消防局長李明峯表示，化工廠火災若處置不當，恐釀重大災害。透過演練，能使消防同仁熟悉應變程序，守護市民生命財產。他也感謝世堃塑膠不僅無償提供場所配合演練，更屢次捐贈救護車，善盡企業責任。大隊長王騰毅則提醒，工廠火災因廠區動線複雜、存放有毒易燃物，風險極高，《消防法》已增修「消防資訊權」，要求場所應提供最新化學品與平面配置圖，並設專人協助救災，以保障消防人員安全。