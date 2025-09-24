他5年酒駕3犯被判入監半年！求情「要賺錢還債」　法官打臉

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿輝（化名）有4次酒駕紀錄，其中3次發生在5年之內，因而被執行檢察官否准易服社會勞動，他向台南地院聲明異議，強調自己會賺錢清償債務，加上生病需要回診，希望法官給予機會。不過，台南地院法官審理之後，認為檢方的裁量沒有違法，最終裁定駁回阿輝的聲明異議。

▲阿輝共有4次酒駕紀錄，其中3次發生在近5年之內。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

阿輝主張，他去年12月間因酒駕被法院判處有期徒刑6個月確定，今年9月到案執行，執行檢察官卻不准他易服社會勞動，但他需要賺錢維持生計、清償債務，加上生病需要回診，所以決定向法院聲明異議，希望能獲得易服社會勞動的機會。

不過，台南地院法官表示，經查，阿輝共有4次酒駕紀錄，第1次發生在2007年7月，當時獲得檢方緩起訴處分確定；第2次發生在2022年9月，被法院判處有期徒刑3個月確定，易科罰金執行完畢；第3次發生在2024年9月，被法院判處有期徒刑4個月確定；第4次發生在2024年12月，被法院判處有期徒刑6個月確定。

法官指出，阿輝確實在5年內3犯酒駕，而且光是2024年就有2次酒駕紀錄，顯然先前「以金錢代刑」的方式，均無法達到矯正之效；此外，在最近1次的酒駕案件中，他酒後大約半小時便開車上路，嚴重影響其他用路人的人身安全，可見他絲毫沒有反省自身行為不當，仍心存僥倖，屢犯不改，守法意識薄弱。

法官認為，執行檢察官認定「阿輝酒駕5年內3犯，且1年內即有2次以上酒駕紀錄，因不執行所宣告之刑，難收矯正之效或難以維持法秩序，而不准予易服社會勞動」，其裁量權的行使與平等原則、比例原則無違，難認有任何違法裁量或裁量瑕疵，最終認定本件聲明異議為無理由，應予駁回，全案仍可抗告。

