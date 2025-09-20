車手取款當場被警抓包　2個月後再騙100萬！下場曝光

記者黃翊婷／綜合報導

周姓男子是詐騙集團的取款車手，去年8月間他在面交取款時當場被警方查獲，沒想到短短2個月之後，他又幫詐團騙了受害者100萬元。台南地院法官日前審理此案，並依犯3人以上共同詐欺取財罪，判處周男有期徒刑2年。

▲周男擔任車手被警方查獲，2個月後竟又幫詐團騙走受害者100萬元。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，周男去年10月間加入某詐騙集團擔任面交車手，雙方約定，每次取款成功，他就能拿到該筆款項的1％當作報酬。該詐團的成員向受害者佯稱，只要下載某投資APP，投資股票保證獲利，並誘導受害者答應交付100萬元投資金。

周男接獲詐團指示，假扮成投資公司專員，帶著假收據前往指定地點與受害者碰面，成功收取現金100萬元之後，再把錢拿到公廁，轉交給其他詐團成員。後來受害者發現被騙，報警處理，警方很快便循線找上周男。

台南地院法官表示，經查，周男2024年8月就曾在面交取款時，當場被警方查獲，他竟不知悔改，仍於同年10月再次擔任詐團車手，騙走受害者100萬元，雖然他已經坦承犯行，但考量到他一犯再犯的行為，惡性顯然比一般初犯還要高，實在不宜量處過輕刑度，最終依犯3人以上共同詐欺取財罪，判處他有期徒刑2年，全案仍可上訴。