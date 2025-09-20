「第3次酒駕只為去買酒」檢方不給易科罰金　騎士卻告贏了

記者黃翊婷／綜合報導

騎士阿興（化名）有3次酒駕紀錄，最近1次發生在今年3月間，經法院判決確定之後，檢察官認為他「歷來酒駕三犯（非5年內）」，第3次酒駕只是為了外出買酒，因此否准他易科罰金。阿興向台南地院聲明異議，法官認定檢方的裁量有瑕疵，日前裁定撤銷檢方的執行指揮處分。

▲阿興有3次酒駕紀錄，第3次案件檢方不同意讓他易科罰金，但法官認為檢方的裁量有瑕疵。（示意圖／ETtoday資料照，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿興第1次酒駕是在2007年10月，他騎車自撞分隔島，酒測值為每公升1.26毫克，經法院判處有期徒刑4個月，緩刑4年；第2次酒駕是在2024年3月，沒有肇事，酒測值為每公升0.38毫克，經法院判處有期徒刑4個月；第3次酒駕是在今年3月，同樣未肇事，酒測值為每公升0.69毫克，經法院判處有期徒刑4個月，併科罰金1萬元確定。

然而，第3次酒駕案件判決確定之後，檢察官卻否准易科罰金，理由是阿興歷來酒駕三犯（非5年內），第2次酒駕案件執行完畢後1年內又再犯，而且他酒駕上路只為了去買酒，可見先前的裁罰並未達到警惕之效，因此不同意讓他易科罰金。

阿興向台南地院聲明異議。台南地院法官認為，檢方以阿興「歷來酒駕三犯（非5年內）」作為前提，審核是否准許易科罰金，但他第1次酒駕與第2次、第3次酒駕相隔長達17年以上，而且第1次酒駕案件獲判緩刑確定，緩刑期滿未經撤銷，依據刑法第76條規定「緩刑期滿，而緩刑之宣告未經撤銷者，其刑之宣告失其效力」，第1次酒駕的罪刑宣告顯然已經失效，所以不能納入歷來酒駕犯罪次數的計算。

法官表示，檢方對於阿興的歷來酒駕犯罪次數認定有誤，依此做出的裁量亦有瑕疵，最終認定阿興聲明異議為有理由，裁定撤銷檢方不准他易科罰金的執行指揮處分，全案仍可抗告。

