「酒駕這麼狂只有我」時速破百撞情侶奪1命　高雄男重判7年5月

▲蔡姓男子酒駕在路口撞飛停等紅燈的情侶，造成一死一重傷。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄前年8月間發生一起酒駕死亡車禍，一對情侶在深夜停等紅綠燈時，遭到一輛酒駕的小客車從後方以破百時速、幾乎沒有剎車直接撞上，陳姓騎士送醫不治死亡，周姓女友重傷；肇事蔡姓駕駛經過抽血檢測之後，發現酒測值高達0.99毫克。法院審理後，依不能安全駕駛動力交通工具致人於死罪，重判蔡男徒刑7年5月。

這起車禍發生在前年8月9日凌晨2時31分，地點在左營區左營大路與店仔頂路口，55歲的陳姓男子，騎機車載周姓女友返家途中，才剛接到對方，兩人在路口停等紅綠燈時，被26歲的蔡姓男子開車從後方高速追撞，機車被撞成了一團廢鐵，陳姓男子送醫後，因為頭部出血、左腿骨折，身體多處擦挫傷，傷重不治，周姓女友左腳、骨盆受傷、脾臟出血，重傷送醫後幸運撿回一命，

蔡姓駕駛臉部、右腳撕裂，送醫院救治，蔡男經抽血檢測達199mg/dl（換算酒測值0.99mg/l），依公共危險致死案移送偵辦、起訴。

橋頭地院審理時，蔡男雖坦承犯行，但法官發現蔡男在車禍發生前，和友人在釣蝦場唱歌並喝威士忌，酒駕上路後一路狂飆，曾8次時速破百（速限50公里），在肇事路口撞上陳男機車時，時速為102公里，蔡男甚至曾在開車時大喊「酒駕這麼猖狂的只有我一個啦」。

法官還查出，蔡男雖沒有酒駕前科，但曾有58次交通違規紀錄，守法意識薄弱，品行難認良好，因此依照不能安全駕駛動力交通工具致人於死罪，重判蔡男徒刑7年5月。

全案上訴後，高雄高分院維持原判決，蔡男不服再度上訴，但仍遭最高法院判決駁回，全案確定，蔡男將入獄服刑。

