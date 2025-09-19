交通安全不容忽視！　嘉義市警方震撼掃蕩酒毒駕行為

▲▼ 嘉義市政府警察局強化取締酒駕及毒駕，保障用路人安全 。（圖／嘉義市警局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府警察局為維護市民交通安全，持續強力執行取締酒駕及毒駕勤務。局長陳明志表示，酒駕、毒駕不僅危及自身，更可能造成無辜家庭破碎，呼籲所有用路人務必遵守交通安全規則，切勿心存僥倖。警方將持續透過高強度執法，遏止不法行為，共同打造更安全的交通環境。

根據統計，酒駕肇事是造成嚴重死傷的主要原因之一。為此，嘉義市政府警察局積極部署警力，採行「定點式」與「機動式」雙軌並行的執法策略。在定點稽查部分，警方會在市區主要幹道、聯外道路及餐飲娛樂場所周邊，設置路檢點，針對可疑車輛進行攔查。這種方式能有效阻斷酒駕者離開熱點區域，達到嚇阻效果。

除了定點稽查，警方也加強機動巡邏，讓執法更具彈性與全面性。巡邏員警會密切注意行駛不穩、速度異常或未依規定變換車道等可疑車輛，並即時攔截盤查。這種靈活的執勤方式，能有效彌補定點稽查的不足，形成無縫隙的執法網，讓心存僥倖的駕駛人無所遁形。

此外，為應對新興的毒駕問題，警方在取締酒駕的同時，也將毒駕列為重點取締項目。員警會憑藉專業判斷，觀察駕駛人是否有眼神渙散、反應遲鈍等毒品反應。若發現可疑，將配合後續的尿液篩檢，以確認駕駛人是否吸食毒品後駕車。毒駕的危害與酒駕不相上下，往往因駕駛人精神恍惚而導致嚴重的交通事故。

局長陳明志再次強調：「交通安全是所有市民共同的責任。警方執法絕非為了處罰，而是希望透過嚴格的手段，喚起每位用路人對生命的尊重。不喝酒、不吸毒，是保障自己與他人生命財產安全的唯一準則。請大家務必配合，讓嘉義市的道路更加安全。」再次呼籲所有用路人，遵守交通安全規則，養成「開車不喝酒、喝酒不開車」的好習慣，遠離毒品，共同打造嘉義市為「全齡共享、世代宜居」的幸福城市。