邱垂正訪美演講　國台辦回嗆：「中華民國台灣」根本不存在

▲大陸國台辦發言人陳斌華。（圖／記者任以芳攝）

記者陳冠宇／綜合報導

陸委會主委邱垂正日前訪美時呼籲大陸，應正視「中華民國台灣」存在的客觀事實，與台灣民選政府展開對話。大陸國台辦今（24）日回嗆稱，「所謂『中華民國台灣』根本不存在」，並批評民進黨當局是導致台海局勢緊張動蕩的「根源所在」。

邱垂正訪美期間，於華府智庫傳統基金會發表「維持台海和平穩定現狀符合台美共同利益」專題演講，他表示，大陸應正視「中華民國台灣」存在的客觀事實，放棄對台軍武脅迫與統戰滲透，選擇「平等、和睦、和平、對話、共贏」的方式處理兩岸關係，與台灣民選政府展開對話。

大陸國台辦發言人陳斌華今日於例行記者會上聲稱，「所謂『中華民國台灣』根本不存在。無論歷史、法理還是事實，都證明兩岸同屬一個中國、台灣是中國一部分。民進黨當局頑固堅持『台獨』分裂立場，不斷勾連外部勢力謀『獨』挑釁，是導致台海局勢緊張動蕩的根源所在。」

陳斌華批評，「所謂『大陸威脅』、『民主對抗威權』虛假敘事完全是顛倒黑白，所謂『平等對話』是企圖在不承認『九二共識』的情況下恢復兩岸對話協商，完全是包藏禍心、白日做夢。」

陳斌華強調，「體現一個中國原則的『九二共識』是兩岸對話協商的政治基礎。民進黨當局一邊宣稱願意對話交流，一邊大肆鼓吹『台獨』分裂謬論，這種自相矛盾的做法，說明其完全沒有恢復兩岸對話協商的誠意，不過是惺惺作態，企圖欺騙台灣民眾。」

▼陸委會主委邱垂正日前於華府「傳統基金會」座談會發表專題演講。（圖／陸委會提供）