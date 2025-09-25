花蓮颱災最新！14具遺體完成相驗　2具身分待確認

▲花蓮地檢署持續災後相驗與關懷。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

記者張君豪、閔文昱／花蓮報導

花蓮地檢署今（25日）持續辦理強颱「樺加沙」造成的災後司法相驗與調查工作。由花蓮地檢署及支援的台北、基隆、宜蘭地檢署檢察官，在瑞穗鄉生命紀念園區臨時指揮所進行相驗。截至晚間8時，已完成移置至指揮所的14具遺體相驗，其中2具遺體身分尚待確認。

花蓮地檢署指出，為保障災區弱勢民眾及受保護個案生計，法務部鄭銘謙部長指示，應發揮「柔性司法」精神，遵循「即時關懷」原則，提供災區更生人及馨生人相關扶助。經花蓮地檢署觀護人室清查，光復鄉共有21名受保護管束個案，其中5戶受災，雖人員平安，但住家及店面遭洪水淹沒並覆蓋厚重淤泥，生活與營業受到嚴重影響。花蓮地檢署已立即轉介台灣更生保護會花蓮分會，將視個案受災情形提供急難救助金或生活扶助金，並持續追蹤後續需求，協助重建家園。

此外，更生保護會花蓮分會對光復鄉居住的更生個案主動進行電話關懷，確認無受災戶；其中一名輔導更生個案更聯合主愛之家多位安置更生個案，發揮「人溺己溺」精神，第一時間自發前往災區協助清理與房屋修繕，積極回饋社會。

犯罪被害人保護協會花蓮分會亦持續在瑞穗鄉生命紀念園區提供罹難者家屬心理支持及必要經濟協助。經清查，光復地區共有3名服務個案，其中2案未受災，另1案住家一樓被泥流淹入，目前安置於光復國中，花蓮分會已進行電話關懷，後續將提供必要協助，陪伴災後個案走出困境。