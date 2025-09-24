僅溢流6分之1！馬太鞍堰塞湖「是大安森林公園5倍」　3大關鍵難解

記者周亭瑋／綜合報導

花蓮縣馬太鞍溪昨（23）日下午因堰塞湖壩頂溢流，導致光復鄉災情慘重，目前已造成14人死亡、34人受傷。事發後，不少輿論質疑，為何未提前採取措施；對此，律師林智群列出3大難解關鍵，不禁吐槽「那些說怎麼不趕快處理的鍵盤專家，可以自告奮勇去處理看看。」

▲9月6日堰塞湖空拍影像。（圖／花蓮分署提供）

林智群在臉書發文，整理出關於馬太鞍堰塞湖的幾項資訊，認為外界批評聲浪並未考量現實中的限制。首先，馬太鞍堰塞湖面積高達140公頃，相當於大安森林公園的5至6倍，而此次溢流的水量僅佔堰塞湖的6分之1；更關鍵的是，堰塞湖所在地並無任何道路可供大型機具進入，增加處理難度。

▲洪水沖入光復市區。導致嚴重災情。（圖／地方中心翻攝）

他強調，壩體本身鬆軟脆弱，一旦處理不慎，可能導致整體潰堤，造成水勢失控衝下山谷，災害規模恐更為嚴重，且進入現場的工作人員，本身也會面臨高度危險。

對此，網友們紛紛回應，「台灣就一堆人對土地都沒敬畏之心，只出一張嘴就可以解決」、「預防性疏散百姓很重要」、「看了相關資料，它是一個很大的難題，短時間無法處理好的。還好這次颱風沒直撲台灣」、「只會在那邊出嘴罵的最厲害」、「天佑花蓮」。

