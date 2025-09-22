陳世凱視察蘇花路廊防災整備　指示鐵公路3系統提前聯防

▲交通部長陳世凱今前往蘇花公路台9線和仁至崇德路段。（圖／交通部提供）

記者周湘芸／台北報導

樺加沙颱風逼近，交通部長陳世凱今前往蘇花公路台9線和仁至崇德路段，及公路局南澳交控中心視察公路防災整備情形，並表示，這次風災在南部影響會特別大，公路及鐵路系統在聯防過程中，要針對預警系統、觀測系統、復健系統預先做好準備。

陳世凱表示，這次颱風相當強大，是今年最強的颱風，台鐵南迴線今天中午12點後就先停駛，北迴線不管是公路還是鐵路都要確保通暢。面對颱風狀況，交通部每個單位要繃緊神經，確保所有道路安全和通暢。

他指出，去年上任不到一周，蘇花路廊就發生鐵公路雙斷狀況，一年過去，看見公路和鐵路系統聯防做了很多努力，現在抗災能力不斷提升，但還是要提醒，這次風災在南部影響會特別大，不管是公路還是鐵路系統，聯防過程中要密切合作，並在預警系統、觀測系統、復健系統預先做好準備。

陳世凱也說，交通部已訂定「花東鐵公路中斷3小時應變SOP」，確保未來花蓮地區蘇花路廊鐵公路遇有同時阻斷情事時，海運、空運、南迴鐵路及高鐵能更快速應變啟動接駁作業，

台9線蘇花公路受去年0403地震、連續豪雨及凱米颱風影響，造成部分邊坡受災崩坍，公路局今說明，經搶修復建尚有台9線161k+300（匯德隧道北口）及164k+200~164k+500（崇德路段）共2處災點未完成。其中161k+300清淤、蛇籠加固及邊坡復健均已完成，正辦理增設排水箱涵工程，預計明年1月完工；另在崇德路段則採跨機關合作方式推動復健作業。

公路局指出，台9線164.2k路段已完成箱涵上游側囚砂空間蛇籠加固施工，下游側台鐵也已完成固床工排洪坡度改善，164.5k路段上邊坡整治目前由行政院農業部林業及自然保育署花蓮分署施工中，下方公路排水改善復建工程則由公路局辦理改善，預計於今年12月底完成，屆時將提升該路段排洪能力。

台鐵北迴線部分，台鐵公司說明，k51+200 ~k51+550已完成大清水溪清疏、並增設水位計、土石流溢流告警系統、東正線監視器及高桅桿監視等項目；k53+703~k53+807已完成西小清水溪橋緊急搶修、東小清水溪橋改建、車輛入侵實體阻隔、CCTV監視系統暨增設水位計及石公溪清疏。

台鐵也說，k56+400~K56+940則完成高桅桿監視設施、CCTV監視系統及排水箱涵緊急清疏，未來計畫辦理新增東、西正線新增360公尺明隧道及600公尺假隧道、東、西正線改善及及崇德車站南移等作業。