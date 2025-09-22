　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

陳世凱視察蘇花路廊防災整備　指示鐵公路3系統提前聯防

▲▼交通部長陳世凱今前往蘇花公路台9線和仁至崇德路段。（圖／交通部提供）

▲交通部長陳世凱今前往蘇花公路台9線和仁至崇德路段。（圖／交通部提供）

記者周湘芸／台北報導

樺加沙颱風逼近，交通部長陳世凱今前往蘇花公路台9線和仁至崇德路段，及公路局南澳交控中心視察公路防災整備情形，並表示，這次風災在南部影響會特別大，公路及鐵路系統在聯防過程中，要針對預警系統、觀測系統、復健系統預先做好準備。

陳世凱表示，這次颱風相當強大，是今年最強的颱風，台鐵南迴線今天中午12點後就先停駛，北迴線不管是公路還是鐵路都要確保通暢。面對颱風狀況，交通部每個單位要繃緊神經，確保所有道路安全和通暢。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他指出，去年上任不到一周，蘇花路廊就發生鐵公路雙斷狀況，一年過去，看見公路和鐵路系統聯防做了很多努力，現在抗災能力不斷提升，但還是要提醒，這次風災在南部影響會特別大，不管是公路還是鐵路系統，聯防過程中要密切合作，並在預警系統、觀測系統、復健系統預先做好準備。

陳世凱也說，交通部已訂定「花東鐵公路中斷3小時應變SOP」，確保未來花蓮地區蘇花路廊鐵公路遇有同時阻斷情事時，海運、空運、南迴鐵路及高鐵能更快速應變啟動接駁作業，

台9線蘇花公路受去年0403地震、連續豪雨及凱米颱風影響，造成部分邊坡受災崩坍，公路局今說明，經搶修復建尚有台9線161k+300（匯德隧道北口）及164k+200~164k+500（崇德路段）共2處災點未完成。其中161k+300清淤、蛇籠加固及邊坡復健均已完成，正辦理增設排水箱涵工程，預計明年1月完工；另在崇德路段則採跨機關合作方式推動復健作業。

公路局指出，台9線164.2k路段已完成箱涵上游側囚砂空間蛇籠加固施工，下游側台鐵也已完成固床工排洪坡度改善，164.5k路段上邊坡整治目前由行政院農業部林業及自然保育署花蓮分署施工中，下方公路排水改善復建工程則由公路局辦理改善，預計於今年12月底完成，屆時將提升該路段排洪能力。

台鐵北迴線部分，台鐵公司說明，k51+200 ~k51+550已完成大清水溪清疏、並增設水位計、土石流溢流告警系統、東正線監視器及高桅桿監視等項目；k53+703~k53+807已完成西小清水溪橋緊急搶修、東小清水溪橋改建、車輛入侵實體阻隔、CCTV監視系統暨增設水位計及石公溪清疏。

台鐵也說，k56+400~K56+940則完成高桅桿監視設施、CCTV監視系統及排水箱涵緊急清疏，未來計畫辦理新增東、西正線新增360公尺明隧道及600公尺假隧道、東、西正線改善及及崇德車站南移等作業。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
482 3 0312 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台灣妹一下車遭4女扯髮狂踹　外交部出手了
成功嶺新兵打靶爆頭太驚悚　中檢派「軍職背景」檢察官調查
隋棠欠11萬管理費「霸氣捐了100萬」　律師揭2情況：漏水得
「阿信嬤」走失動員500人搜山　兒砸150萬打失智針
《戲說台灣》菜瓜布修煉成仙子！　「一看竟是Lulu」
「檢連30問」都拒答！　李文娟泣訴：檢調問案很兇
快訊／飾金再飆新天價　銀樓老闆：拿8兩來給你百萬

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

北台灣雷聲隆隆！鄭明典「罕見紀錄」：颱風經驗裡少見的密集

雲林開學3週校園流感大爆發！累計60班停課...幼童高燒不退喪命

整個家因「1顆行動電源」燒光！他心酸喊：這類千萬別買

滷香衝出來！雲林神級滷肉飯節開跑　縣府大廳1500碗免費開吃

「阿信嬤」走失動員500人搜山　兒砸150萬打「失智針」喊值得

韓男搭訕約開房　妹子用1招「高EQ拒絕」！對方下秒道歉

颱風天「過敏通常更嚴重」　醫曝原因...長知識了

台積電200塊時就喊買！「現在1330了」財經網美笑：會講到80歲

到大溪別只逛老街！太武藝術季開跑　《將軍小館》×家工特展×駐村藝術跨界創作成最新打卡點

她贊成「月薪5萬以下免稅」釋放更大消費力！網支持：比普發1萬好

金鍾國婚禮進場「邊走邊管秩序」　車太鉉公開女方長相「大眼+端莊」

隋棠大直豪宅又成戰場　不繳11萬管理費！　怒槓管委會擺爛

郵差送信被家犬咬斷指！警地上搜撿急送醫...「慣犯」被捕列冊

隋棠住豪宅遭爆欠11萬管理費　反控管委會「3年漏水不幫修」

寶「寶」聲調是輕聲..難倒外國人！ YTR酷砸500萬打造《中文怪物》規模超狂

新竹4死驚悚瞬間曝光！高速過彎「左右晃動」　車體甩撞進工地全爛

連晨翔將陪劉品言進產房　幫女兒取小名慘遭她白眼

三寶對決畫面曝！單手騎車滑手機撞BMW　機車飛高高重砸自己

撞3貼機車奪2命！肇事駕駛「頭上一大包」現身　低頭不發一語

帶兩隻獵犬去爬山玩水　阿金回程腳軟爸

北台灣雷聲隆隆！鄭明典「罕見紀錄」：颱風經驗裡少見的密集

雲林開學3週校園流感大爆發！累計60班停課...幼童高燒不退喪命

整個家因「1顆行動電源」燒光！他心酸喊：這類千萬別買

滷香衝出來！雲林神級滷肉飯節開跑　縣府大廳1500碗免費開吃

「阿信嬤」走失動員500人搜山　兒砸150萬打「失智針」喊值得

韓男搭訕約開房　妹子用1招「高EQ拒絕」！對方下秒道歉

颱風天「過敏通常更嚴重」　醫曝原因...長知識了

台積電200塊時就喊買！「現在1330了」財經網美笑：會講到80歲

到大溪別只逛老街！太武藝術季開跑　《將軍小館》×家工特展×駐村藝術跨界創作成最新打卡點

她贊成「月薪5萬以下免稅」釋放更大消費力！網支持：比普發1萬好

PLG新軍洋基工程首名洋將來了！前T1冠軍中鋒庫薩斯加盟

縣市長財產申報　徐榛蔚夫婦背債4479萬、林姿妙無資產卻背千萬債務

高雄大樹光電板吃掉山林！濫墾2.5萬平方米　7黑心業者遭起訴

五大信賴產業＋AI新十大建設　何晉滄：打造台灣「經濟日不落國」

北台灣雷聲隆隆！鄭明典「罕見紀錄」：颱風經驗裡少見的密集

犯保士林分會快閃市集　法務部保護司正副司長掏腰包支持

樺加沙強襲東富公路預警性封閉　泰源派出所協助交管

雲林開學3週校園流感大爆發！累計60班停課...幼童高燒不退喪命

重大升級！美國擬祭「全面制裁」　報復國際刑事法院調查以色列

接棒中島美嘉！　徐若瑄登Billboard Live開唱「時間點曝光」

【台版寄生上流】噁賊闖空門還過夜！穿女屋主男友內褲

生活熱門新聞

快訊／新北等5縣市今達停班課標準　最新樺加沙風力預測

快訊／今午後10縣市達停班課標準　全台最新風雨預測出爐

不斷更新／宜蘭再增1國小緊急停課！　全台颱風假資訊一次看

台東明停班課！全台明日停班課一覽

快訊／明天5縣市風雨達停班課標準　最新預測出爐

新颱「博羅依」最快明生成　預估路徑曝

樺加沙「回南風」來了！　今雨最大地區曝

宜蘭狂風暴雨卻要上班！　民眾怒火燒代理縣長

釋昭慧月薪14萬全捐出！運彩公會理事長回應了

樺加沙才要離開　可能又有新颱風模擬路徑曝

樺加沙最近台灣一條紫　花蓮超大豪雨

在英國被撞肩膀！4女突扯她頭髮甩到牆上

遺產「1重要觀念」一票人搞錯！律師：兄弟姊妹繼承多3倍

18歲新兵打靶重創「左眼球沒了」　律師提1點喊怪！

更多熱門

相關新聞

控中捷藍線「中央欠約53億補助」　藍委怒撂話：擬將預算退回重編

控中捷藍線「中央欠約53億補助」　藍委怒撂話：擬將預算退回重編

國民黨立法院黨團及台中市議會黨團今（22日）到交通部陳情，抗議中央對台中捷運藍線，不僅114年度補助短少13億元，115年度台中市府依比例提報42億元下，竟只核定1.68億元，是大砍約96%，兩年度補助合計約少了53億元。台中藍委廖偉翔拿中央核定的高雄3條捷運建設，批評是擺明大小眼、依照顏色補助。另名國民黨台中立委楊瓊瓔更說，請中央恢復原來比例，如果中央沒信守承諾，立法院黨團會將預算退回重編。

西北太平洋風王「樺加沙」將直撲中國

西北太平洋風王「樺加沙」將直撲中國

樺加沙增強！明有望颱風假？　北市府這樣說

樺加沙增強！明有望颱風假？　北市府這樣說

高雄納陸警！市府應變中心下午一級開設

高雄納陸警！市府應變中心下午一級開設

樺加沙來勢洶洶　香港機場傳周二傍晚起關閉36小時

樺加沙來勢洶洶　香港機場傳周二傍晚起關閉36小時

關鍵字：

颱風樺加沙陳世凱蘇花公路

讀者迴響

熱門新聞

成功嶺新兵最新傷勢曝！1/3臉消失腦　輸血2萬c.c.搶命

快訊／新北等5縣市今達停班課標準　最新樺加沙風力預測

1.7萬小網紅一次5000！　嫖客光顧卻被破防崩潰

快訊／今午後10縣市達停班課標準　全台最新風雨預測出爐

不斷更新／宜蘭再增1國小緊急停課！　全台颱風假資訊一次看

台東明停班課！全台明日停班課一覽

快訊／明天5縣市風雨達停班課標準　最新預測出爐

新颱「博羅依」最快明生成　預估路徑曝

成功嶺新兵打靶意外　子彈碎片卡腦部

樺加沙「回南風」來了！　今雨最大地區曝

快訊／4張5-6月千萬發票無人領！最低花20元買飲料　財部急尋

快訊／台南小貨車碰撞機車！　女騎士「腦漿外溢」慘死

獨／涉吸金20億落跑了　房仲分店老闆惡劣脫產

12強國手約會「口罩妹」被抓包　身分大有來頭

西門樓鳳讓嫖客崩潰　原因曝光

更多

最夯影音

更多
金鍾國婚禮進場「邊走邊管秩序」　車太鉉公開女方長相「大眼+端莊」

金鍾國婚禮進場「邊走邊管秩序」　車太鉉公開女方長相「大眼+端莊」
隋棠大直豪宅又成戰場　不繳11萬管理費！　怒槓管委會擺爛

隋棠大直豪宅又成戰場　不繳11萬管理費！　怒槓管委會擺爛

郵差送信被家犬咬斷指！警地上搜撿急送醫...「慣犯」被捕列冊

郵差送信被家犬咬斷指！警地上搜撿急送醫...「慣犯」被捕列冊

隋棠住豪宅遭爆欠11萬管理費　反控管委會「3年漏水不幫修」

隋棠住豪宅遭爆欠11萬管理費　反控管委會「3年漏水不幫修」

寶「寶」聲調是輕聲..難倒外國人！ YTR酷砸500萬打造《中文怪物》規模超狂

寶「寶」聲調是輕聲..難倒外國人！ YTR酷砸500萬打造《中文怪物》規模超狂

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面