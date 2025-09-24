男用女名字買車　律師揭下場：這種可憐的前女友們太多了

▲楊律師說，會借名買車的男方大多財務有些問題。（達志／示意圖）



「黑心律師」楊律師表示，男女朋友在交往期間，男方有時會用女方名義買車，車登記在女方名下，男方開，全部車貸、稅金、規費、停車費罰單都男生繳，乍看對女方很有保障，其實相反，「這種可憐的前女友們，我見太多了。」

楊律師近日在臉書指出，實務上，會這樣借名買車的男方大多財務有些問題，在他改變理財思維及習慣之前，財務問題只會越來越大，總有天男方會軋不過來；兩人間的爭吵也會越來越多，總有天會分手，但名義上欠錢的是女方，銀行和政府也只會向女方追債，女方不得不代墊。

楊律師認為，既然男方已軋不過來，由愛轉恨的前女友又必定代墊，男方更沒動機繳錢，更樂於擺爛，甚至更樂於違停或超速或闖紅燈（方便省時，自己又不用繳半毛錢），所以罰單會突然爆量變更多，而且每月很多張，女方又要代墊更多錢。

楊律師說，以上種種皆會加乘且惡性循環，結果就是女方會累計代墊十多萬至數十萬，像是永無止境的黑洞，撐不下去後才來問律師。

楊律師表示，「這種可憐的前女友們，我見太多了，我永遠建議如下」：

1、 永遠不要用自己名義幫男友買車，別誤以為「車登記妳名下」對妳更有保障。

2、若已經用自己名義幫男友買車，立刻用盡各種方法，半哄半騙，表達願意將車登記回男友名下，盡快辦過戶，先止血再說。

楊律師提到，若男友願意將「房屋登記妳名下」，就真的對妳很有保障了，妳要秒答應，為何二者下場會南轅北轍呢？因為能買房屋的人都有相當財力，不大會出問題；而且房屋不會動，不大會違規，不大會有罰單，就算有罰單，房屋殘值至少數百萬，扣掉罰單仍會有剩。