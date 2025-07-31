家寧一家陷官司！律師曝「談判破裂關鍵」教1招：本來可安享天年的

▲Andy和家寧分手後撕破臉。（圖／翻攝自Instagram／crowd520）

記者曾筠淇／綜合報導

YouTube頻道「眾量級」成員家寧與Andy老師因公司帳目、逃漏稅等問題對簿公堂。「黑心律師」楊律師發文表示，Andy和家寧之前一定有談判過，如果在談判破裂之前，有找他諮詢，他將會給出不同的建議，「可惜，我總是能幫壞人、想幫壞人，卻沒機會幫壞人」。

楊律師在臉書上發文表示，Andy在爆料和提告之前，一定有和家寧一家人談判過，他一直很好奇，在談判破裂之前，家寧一家是否有向律師諮詢？如果有，就他對多數律師的了解，「很可能會誤以為家寧全家人占盡優勢，所以給出太樂觀的結論及錯誤建議」。

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楊律師說，如果在談判破裂之前，家寧一家有找他諮詢，他會給出不同的建議和結論。他認為，雙方都是名人，所以除了法律問題，也有公關問題要預防，「而法律問題也不只是公司或合夥的分潤而已，還有撕破臉後的各種民事、刑事、行政手段可以弄人」。

楊律師直言，他的結論是不會太樂觀，所以他會建議家寧一家談判時放軟姿態，畢竟「從案情描述就能猜出，Andy當下仍是很好說話的人（所以才會願意當這麼多年廉價勞工）」。因此他會建議，在Andy爆發之前，「開出一個Andy可能接受，但對家寧全家人而言卻是小錢的數字，例如500萬至1000萬的和解金額」。

楊律師猜測，若這麼做，Andy應該會一口答應，即便想加價，也不會加太多，「最後在和解書上再加一句『雙方其餘請求均拋棄』，就能兵不血刃畫下完美句點」。他最後也說，「家寧全家人本來可以合情合法的安享天年的，可惜，我總是能幫壞人、想幫壞人，卻沒機會幫壞人」。

本文經楊律師授權引用