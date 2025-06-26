被說「老c很綠」呂捷要告！　律師2狀況分析：千萬不要告

▲呂捷。（圖／《豈有此呂》）

記者曾筠淇／綜合報導

補教名師呂捷日前被小草造謠，因而決定提告，並將過程分享在臉書上，結果沒多久後，就有網友留言寫道「雖然老c很綠，但實在。」而呂捷就回，「恭喜，您是下一位～」知名網紅「黑心律師」楊律師則認為，「千萬不要告」，把律師費省下來。

呂捷日前在臉書粉專「呂捷歷史-朕即天下！」上透露，他和曾在網路上造謠並辱罵他的人一起進了法院，對方是「一個鍵盤後的小草」。之後他提出條件，要對方擔起可承受的賠償、發一篇公開道歉，「鍵盤，不該是武器，應該是橋樑。」他選擇讓這件事結束在和解，而非仇恨。

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之後就有網友在貼文底下留言「給過，雖然老c很綠，但實在。」結果呂捷便回覆該網友，「我問過律師，這句『很綠』能不能提告，他說［可以』～恭喜，您是下一位～」

對此，楊律師在臉書上表示，如果是問他的話，他會回答「千萬不要告，即使對方沒請律師，你99%告不贏。若我是對方律師，你100%告不贏。把律師費省下來」。他認為，在評估勝算時，要先了解事實，接著套入法律或契約，先評估「純理論上有沒有可能贏？」

接著楊律師指出，除了評估勝算，其實也要站在檢察官、法官的角度思考，「檢察官、法官會怎麼想？即使理論上可能成立，有沒有可能又因為其他動機或理由而睜一眼閉一眼故意改判對方贏？」最後也要站在對方角度想，「如果我是對方的律師，誰會贏？」

本文經楊律師授權引用