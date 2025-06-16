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買90萬新車！出遊約會「他堅持坐副駕」　女友開1年怒分手

▲▼開車,女駕駛,駕駛。（圖／記者黃可昀攝）

▲女友提分手，還稱不想再當駕駛了。（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／劉維榛報導

「我是真要去報名駕訓班了嗎？」一名男網友透露，他就怕成為馬路三寶，因此拒絕開車，但考慮出遊不便，索性買新車給女友開，不料這種出遊模式維持一年多，女友最近以「不想再當駕駛」為由而分手，強調也想在副駕看風景，讓原PO不知所措。文章引發網友熱議。

一名男網友在Dcard表示，他天生就是個手腳不協調的人，就怕開車上路會變三寶，因此始終只有騎車通勤，而他與女友交往一年多，初期也都是以騎車為主，出遊太遠的話，只能改搭大眾交通工具。

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久而久之下來，出遊靠騎車與搭車確實不便利，於是原PO趁女友生日時，大方送了一台90多萬新車給她。原PO說，看著女友開心的模樣，但他也不忘強調，以後約會得靠女友當駕駛。

這樣維持了一年多，女友最近卻忽然提分手，理由是她一個人開車感到厭煩，更大罵「我是女友、不是司機！」聞言，原PO也備感無奈解釋，平時他都是自己騎車通勤，只有約會、出遊才會坐女友的車。

結果女友依舊堅持要分手，認為每次當司機感到壓力很大，她也想坐副駕、出遊開心看風景、悠哉地聽歌。對此，原PO錯愕又傻眼求問大家看法，「該怎麼辦？難道我是真要去報名駕訓班了嗎？」

底下網友熱議，「她沒辦法體諒...你放生也好，然後下一任不要再人傻錢多了」、「覺得還是可以學一下開車欸，會不會怕可以等之後再看看，搞不好沒你想像中難」、「不怪你，台灣的路太難開了」、「我男友也不會開車，覺得養車花錢，為了安全還要買保險、繳稅、保養、停車費、油錢，況且也不是天天出去玩，搭計程車就夠了」、「可能約會地方，以女生的感覺都是你自己想去的，所以她才覺得自己被當司機，需要溝通一下」。

也有網友反問，車子是買在誰名下？原PO回應，是買在自己名下，車放在女友那邊任她開，接著曝後路，若女友真的執意分手，就把車子留給下任女友開。

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