李多慧在台灣買車「預算開50萬」　見價格嚇：在韓10萬元就能買

▲李多慧想買一輛二手車。（圖，下同／翻攝自李多慧YT）



記者施怡妏／綜合報導

韓職啦啦隊女神李多慧擁有甜美外型，來台發展2年的她，今年正式簽下租屋長約，近日拍片表示想在台灣買一輛二手車，因為工作的關係有車比較方便，預算抓50萬元，不用太華麗，能夠代步就好，沒想到聽到最低價格要100萬元，讓她超震驚，「台灣車好貴，韓國年輕人想買車，10萬就可以買到車。」

李多慧在影片透露，考量工作需求及住處設有停車位，希望能善加利用，由於是第一次在台灣買車，特別找來樂天桃猿應援團團長山G哥陪同看車，購車預算大約落在50萬元台幣，明確表示只考慮二手車，因為新車價格對她來說過於昂貴，而且只是想要代步而已，不用買太好。

車行老闆一聽到李多慧的預算50萬，忍不住笑了出來。實際看完車後，李多慧驚呼台灣車價遠高於預期，「明明看起來都差不多，為什麼價格差這麼多？」韓國年輕人如果想要買一輛車，只要10萬元就可以入手，但這次看的車款最低價格竟要100萬，完全超出她的預算。

看完車行裡的車並試開後，李多慧並沒找到喜歡且價格滿意的車款，車行老闆也表示「感覺妳沒有這麼需要開車，預算也不太夠」，不過車行老闆超級「阿莎力」，借車給李多慧試駕兩個禮拜，親身體驗駕駛感受，「喜歡再買，不喜歡就不要買，不要勉強」。

其實，李多慧早在2023年已在韓國購入第一輛車，她花費1760萬韓元（約新台幣40.8萬元）買下現代汽車「Casper」2022年款，還能透過60期貸款輕鬆付款。這台小車配備齊全，甚至有天窗，她也曾多次開著它去露營。