獨／涉吸金20億落跑了！房仲惡老闆人間蒸發　單親媽遭騙「生無可戀」

▲葉姓男子遭控吸金20億元，近日神隱。（圖／翻攝臉書）



記者白珈陽、游瓊華／台中報導

位在台中逢甲12期的聖葉不動產仲介有限公司，驚傳葉姓實際負責人涉嫌以投資、放款、股票等手法，吸金逾20億元，被害人包括公司職員、親友共50餘人，警方證實已受理部分被害人提告詐欺罪。

1名不願具名的被害人指出，葉男從上週五（19日）就人間蒸發，前往其七期住處也已人去樓空，目前正成立被害者自救會，委由律師提告，盼藉由司法公平正義還被害人一個公道。對此，聖葉不動產仲介有限公司回應，全案屬個人行為，本公司事先皆不知悉。

聖葉不動產仲介有限公司發出聲明回應，此事為前股東自己私下金錢借貸糾紛事件，本公司事先皆不知悉，經查本次事件也未有因此影響消費者權益與本公司經營之情。

據悉，葉姓男子（44歲）從事房仲10餘年，相當資深，他投資加盟店、聖葉不動產仲介有限公司，雖沒有掛名，卻是實際負責人，未婚，事發前與女友同住在台中七期豪宅區。

1名被害人（下稱A男）透露，葉男多年來對不同被害人以不同話術誆騙，大多用房產、股票投資吸引被害人，甚至葉自己有在放款；起初葉還依照約定，按月交付紅利、利息，但大約從半年前開始，他聲稱投資失利、週轉不靈，直至3個月前，完全沒有給錢，至上禮拜五，人就直接消失，無人能聯繫到葉。

A男說，自從葉人間蒸發，透過受騙的其他被害人聯繫彼此，才驚覺原來還有這麼多的受害人，初估至少有50人被騙。

A男表示，因葉一開始會按時給予投資紅利，取信許多人，有不少人願意相信他，有人還投資上億元，甚至將自己的房產抵押，但現在葉男神隱，被害人要自己面對每月銀行的貸款約5、60萬元，其中有被害人是單親母親，幾乎無力扶養孩子，生無可戀。

據了解，有被害人近日前往葉的住處找人，但已不見人影，猜測葉男已與女友一起跑路；被害人進一步查出，葉男的房子、車子，都不在他名下，不知背後原因為何，啟人疑竇。

警方證實，今天陸續接獲本案被害人到派出所提告詐欺罪嫌，有關相關案情，正在積極調查釐清。