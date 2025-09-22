　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／涉吸金20億落跑了！房仲惡老闆人間蒸發　單親媽遭騙「生無可戀」

▲▼ 。（圖／翻攝臉書）

▲葉姓男子遭控吸金20億元，近日神隱。（圖／翻攝臉書）

記者白珈陽、游瓊華／台中報導

位在台中逢甲12期的聖葉不動產仲介有限公司，驚傳葉姓實際負責人涉嫌以投資、放款、股票等手法，吸金逾20億元，被害人包括公司職員、親友共50餘人，警方證實已受理部分被害人提告詐欺罪。

1名不願具名的被害人指出，葉男從上週五（19日）就人間蒸發，前往其七期住處也已人去樓空，目前正成立被害者自救會，委由律師提告，盼藉由司法公平正義還被害人一個公道。對此，聖葉不動產仲介有限公司回應，全案屬個人行為，本公司事先皆不知悉。

聖葉不動產仲介有限公司發出聲明回應，此事為前股東自己私下金錢借貸糾紛事件，本公司事先皆不知悉，經查本次事件也未有因此影響消費者權益與本公司經營之情。

據悉，葉姓男子（44歲）從事房仲10餘年，相當資深，他投資加盟店、聖葉不動產仲介有限公司，雖沒有掛名，卻是實際負責人，未婚，事發前與女友同住在台中七期豪宅區。

1名被害人（下稱A男）透露，葉男多年來對不同被害人以不同話術誆騙，大多用房產、股票投資吸引被害人，甚至葉自己有在放款；起初葉還依照約定，按月交付紅利、利息，但大約從半年前開始，他聲稱投資失利、週轉不靈，直至3個月前，完全沒有給錢，至上禮拜五，人就直接消失，無人能聯繫到葉。

A男說，自從葉人間蒸發，透過受騙的其他被害人聯繫彼此，才驚覺原來還有這麼多的受害人，初估至少有50人被騙。

A男表示，因葉一開始會按時給予投資紅利，取信許多人，有不少人願意相信他，有人還投資上億元，甚至將自己的房產抵押，但現在葉男神隱，被害人要自己面對每月銀行的貸款約5、60萬元，其中有被害人是單親母親，幾乎無力扶養孩子，生無可戀。

據了解，有被害人近日前往葉的住處找人，但已不見人影，猜測葉男已與女友一起跑路；被害人進一步查出，葉男的房子、車子，都不在他名下，不知背後原因為何，啟人疑竇。

警方證實，今天陸續接獲本案被害人到派出所提告詐欺罪嫌，有關相關案情，正在積極調查釐清。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
482 3 0312 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台灣妹一下車遭4女扯髮狂踹　外交部出手了
成功嶺新兵打靶爆頭太驚悚　中檢派「軍職背景」檢察官調查
隋棠欠11萬管理費「霸氣捐了100萬」　律師揭2情況：漏水得
「阿信嬤」走失動員500人搜山　兒砸150萬打失智針
《戲說台灣》菜瓜布修煉成仙子！　「一看竟是Lulu」
「檢連30問」都拒答！　李文娟泣訴：檢調問案很兇

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

高雄大樹光電板吃掉山林！濫墾2.5萬平方米　7黑心業者遭起訴

犯保士林分會快閃市集　法務部保護司正副司長掏腰包支持

成功嶺新兵打靶爆頭太驚悚　中檢派「軍職背景」檢察官調查

快訊／台東金峰太麻里溪水暴漲！快要淹過道路...居民加強戒備

國1特斯拉自撞又被追尾　駕駛站車外等救援…遭小貨車撞斷腿！

疑龍捲風過境！台東「一整排鐵皮屋頂」掀翻...現場災況畫面曝

最重罰25萬！颱風期間進入管制區　台東海巡逕行舉發2民眾

快訊／新北養生會館遭縱火！男要不到錢潑汽油點火逃逸

樺加沙雨勢仍強！台東市區再度積淹水　豐榮地區住戶家具受損

A勞健保費322萬元買股、私用　北市工會姊弟3人起訴

金鍾國婚禮進場「邊走邊管秩序」　車太鉉公開女方長相「大眼+端莊」

隋棠大直豪宅又成戰場　不繳11萬管理費！　怒槓管委會擺爛

郵差送信被家犬咬斷指！警地上搜撿急送醫...「慣犯」被捕列冊

隋棠住豪宅遭爆欠11萬管理費　反控管委會「3年漏水不幫修」

寶「寶」聲調是輕聲..難倒外國人！ YTR酷砸500萬打造《中文怪物》規模超狂

新竹4死驚悚瞬間曝光！高速過彎「左右晃動」　車體甩撞進工地全爛

連晨翔將陪劉品言進產房　幫女兒取小名慘遭她白眼

三寶對決畫面曝！單手騎車滑手機撞BMW　機車飛高高重砸自己

撞3貼機車奪2命！肇事駕駛「頭上一大包」現身　低頭不發一語

帶兩隻獵犬去爬山玩水　阿金回程腳軟爸

高雄大樹光電板吃掉山林！濫墾2.5萬平方米　7黑心業者遭起訴

犯保士林分會快閃市集　法務部保護司正副司長掏腰包支持

成功嶺新兵打靶爆頭太驚悚　中檢派「軍職背景」檢察官調查

快訊／台東金峰太麻里溪水暴漲！快要淹過道路...居民加強戒備

國1特斯拉自撞又被追尾　駕駛站車外等救援…遭小貨車撞斷腿！

疑龍捲風過境！台東「一整排鐵皮屋頂」掀翻...現場災況畫面曝

最重罰25萬！颱風期間進入管制區　台東海巡逕行舉發2民眾

快訊／新北養生會館遭縱火！男要不到錢潑汽油點火逃逸

樺加沙雨勢仍強！台東市區再度積淹水　豐榮地區住戶家具受損

A勞健保費322萬元買股、私用　北市工會姊弟3人起訴

大武分局協力工務段　解除部分預警性封閉道路

賽車轟鳴+萬聖派對！麗寶連假變身親子樂園兼車迷聖地

急著下機？　香港航空艙門被打開　70位乘客好慘

加薩街頭處決！3男被控「以色列線人」當眾槍殺　民眾高喊萬歲

PLG新軍洋基工程首名洋將來了！前T1冠軍中鋒庫薩斯加盟

縣市長財產申報　徐榛蔚夫婦背債4479萬、林姿妙無資產卻背千萬債務

高雄大樹光電板吃掉山林！濫墾2.5萬平方米　7黑心業者遭起訴

五大信賴產業＋AI新十大建設　何晉滄：打造台灣「經濟日不落國」

北台灣雷聲隆隆！鄭明典「罕見紀錄」：颱風經驗裡少見的密集

犯保士林分會快閃市集　法務部保護司正副司長掏腰包支持

【台灣人都憑感覺唸XD】外國人學台語「變調規則」超崩潰！

社會熱門新聞

成功嶺新兵最新傷勢曝！1/3臉消失腦　輸血2萬c.c.搶命

1.7萬小網紅一次5000！　嫖客光顧卻被破防崩潰

成功嶺新兵打靶意外　子彈碎片卡腦部

快訊／台南小貨車碰撞機車！　女騎士「腦漿外溢」慘死

獨／涉吸金20億落跑了　房仲分店老闆惡劣脫產

西門樓鳳讓嫖客崩潰　原因曝光

名醫陳信吉過世原因曝光！　患者含淚道別

獨／成功嶺傳打靶膛炸　新兵眼球掉出

18歲新兵打靶膛炸　「左眼球不在了」腦部卡碎片

北市女騎士雨夜載10歲兒　撞分隔島人車噴飛墜地

即／新北五股晚間墜樓！15歲少年送醫不治

日月明功教主出獄後首露面！　陳巧明：我活過來了

爆單蛋黃酥收一星負評　老闆出動「鞠躬立牌」

造謠放颱風假　台南女高中生若涉《災防法》罰更重

更多熱門

相關新聞

台中豪華休旅左轉碰撞2機車　現場照片曝光

台中豪華休旅左轉碰撞2機車　現場照片曝光

台中市北屯區22日晚間7點48分發生一起車禍，54歲賴姓男子駕駛租來的休旅沿旱溪東路北向左轉，結果與對向直行的19歲張男、20歲劉男分別騎乘的2輛機車發生碰撞，導致張、劉2人全身多處擦挫傷，送往中國醫藥大學附設醫院救治。

成功嶺新兵打靶意外　子彈碎片卡腦部

成功嶺新兵打靶意外　子彈碎片卡腦部

獨／成功嶺傳打靶膛炸　新兵眼球掉出

獨／成功嶺傳打靶膛炸　新兵眼球掉出

即／台中男下開車自撞　困駕駛座命危送醫

即／台中男下開車自撞　困駕駛座命危送醫

普發現金假登記網址詐騙　財部：已報警、通知鎖網頁

普發現金假登記網址詐騙　財部：已報警、通知鎖網頁

關鍵字：

詐騙台中永慶房屋房地產警方

讀者迴響

熱門新聞

成功嶺新兵最新傷勢曝！1/3臉消失腦　輸血2萬c.c.搶命

快訊／新北等5縣市今達停班課標準　最新樺加沙風力預測

1.7萬小網紅一次5000！　嫖客光顧卻被破防崩潰

快訊／今午後10縣市達停班課標準　全台最新風雨預測出爐

不斷更新／宜蘭再增1國小緊急停課！　全台颱風假資訊一次看

台東明停班課！全台明日停班課一覽

快訊／明天5縣市風雨達停班課標準　最新預測出爐

新颱「博羅依」最快明生成　預估路徑曝

成功嶺新兵打靶意外　子彈碎片卡腦部

樺加沙「回南風」來了！　今雨最大地區曝

快訊／4張5-6月千萬發票無人領！最低花20元買飲料　財部急尋

快訊／台南小貨車碰撞機車！　女騎士「腦漿外溢」慘死

獨／涉吸金20億落跑了　房仲分店老闆惡劣脫產

12強國手約會「口罩妹」被抓包　身分大有來頭

西門樓鳳讓嫖客崩潰　原因曝光

更多

最夯影音

更多
金鍾國婚禮進場「邊走邊管秩序」　車太鉉公開女方長相「大眼+端莊」

金鍾國婚禮進場「邊走邊管秩序」　車太鉉公開女方長相「大眼+端莊」
隋棠大直豪宅又成戰場　不繳11萬管理費！　怒槓管委會擺爛

隋棠大直豪宅又成戰場　不繳11萬管理費！　怒槓管委會擺爛

郵差送信被家犬咬斷指！警地上搜撿急送醫...「慣犯」被捕列冊

郵差送信被家犬咬斷指！警地上搜撿急送醫...「慣犯」被捕列冊

隋棠住豪宅遭爆欠11萬管理費　反控管委會「3年漏水不幫修」

隋棠住豪宅遭爆欠11萬管理費　反控管委會「3年漏水不幫修」

寶「寶」聲調是輕聲..難倒外國人！ YTR酷砸500萬打造《中文怪物》規模超狂

寶「寶」聲調是輕聲..難倒外國人！ YTR酷砸500萬打造《中文怪物》規模超狂

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面