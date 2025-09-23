　
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

網友噓寒問暖「心疼賺錢太辛苦」　女會計「投資」198萬被騙光

▲▼網友噓寒問暖「心疼賺錢太辛苦」，哄騙女會計投資198萬血本無歸。(圖／記者邱中岳翻攝）

▲網友噓寒問暖「心疼賺錢太辛苦」，哄騙女會計投資198萬血本無歸。(圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市刑大偵一隊日前接獲報案，有民眾在臉書上認識網友，暖心網友展開攻勢，以心疼賺錢為由，邀請被害人參加穩賺不賠的虛擬貨幣投資，共計騙走被害人198萬，被害人報警配合警方釣出車手，又從車手手機查出另名被害人也同樣手法被騙走14萬台幣以及1450元美金。

警方調查，在日前接獲報案，一名45歲的楊姓女會計，因為在臉書上被陌生人主動加入好友，雙方進一步聊天後取得信任，該名網友以心疼楊女賺錢辛苦為由，邀約其加入一場穩賺不賠的虛擬貨幣投資，立刻邀約加入交易平台，讓被害人以轉帳方式投資。

直到被害人匯款79萬元投資，又以帳戶交易有異常，要求楊女以面交方式付款，楊女兩度共計付出119萬元，但是後來又以出金不順為由，要求楊女再度加碼50萬，楊女才驚覺有異，立刻向警方報案，警方也要楊女不動聲色答應詐騙集團。

詐騙集團後續派出42歲的宋姓車手出面取款，宋姓車手當場被逮，警方還在宋身上查扣50萬現金、假冒VIP交易所業務員名牌、詐騙工作手機等證物，立刻將人帶回北市刑大進行偵訊，訊後也依照詐欺罪嫌將宋移送法辦。

警方指出，警方又在宋姓男子的手機裡查到76歲的金姓被害人，以同樣手法遭到詐騙，共計取款14萬元外加1450元美金(折合台幣約43800元)，另外也將通知金姓被害人到案說明。

據悉，宋姓男子平時無業，住在板橋地區，根據臉書上的求職廣告應徵，對方只要應徵者幫忙協助取款，就以每小時2百元的價格計費，從出門到結束計算時數，宋姓男子就因此加入詐騙集團行列，最後遭到警方埋伏逮人。

09/22 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

網友噓寒問暖詐騙投資

