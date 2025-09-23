滷香衝出來！雲林神級滷肉飯節開跑　縣府大廳1500碗免費開吃

▲縣長張麗善帶領團隊宣布滷肉飯節正式開跑，現場香氣四溢。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

一碗滷肉飯，香氣逼人，魂牽夢縈！第五屆「雲林滷肉飯節」今（23）日火熱開跑，縣府一樓大廳瞬間成了小型美食會場，濃濃肉香伴隨熱情鼓掌聲瀰漫，縣長張麗善表示「要讓全國民眾都來雲林，吃到最神級的滷肉飯！」

「2025雲林神級滷肉飯爭霸賽」即日起至10月8日受理報名，今年賽事分為「專業店家組」與「民間個人組」，總獎金高達9萬元。張麗善強調，不只比賽冠軍能拿獎金與匾額，連指定食材廠商都能上台領獎，徹底炒熱米、肉、醬油等雲林在地農特產品買氣。

▲現場展示滷肉飯三大靈魂食材：米、肉、醬油，強打雲林在地特色。（圖／記者游瓊華翻攝）

為了拉抬氣勢，縣府特邀「型男大主廚」張秋永現場開鍋示範，只見他將滷肉飯搭配創意小菜，瞬間把傳統小吃升級成華麗大餐。現場民眾忍不住拿起手機猛拍，現場香氣撲鼻，許多人邊吞口水邊直呼：「太犯規了！」

縣府農業處長魏勝德說，今年比賽鎖定「創意配菜」主題，鼓勵參賽者把雲林好米、在地豬肉和香醇醬油發揮到極致，創造專屬於雲林的滷肉飯風格。今天的記者會還端出去年冠軍《北港鴨ㄚ小麵店》現煮的招牌滷肉飯，米飯粒粒分明、滷肉油亮閃閃，香氣直衝鼻腔，現場排隊試吃人潮瞬間爆滿。

▲現場亦展示雲響豬產品，是豬肉界精品更是品質保證的代名詞，其特色在於肉品從生產端、屠宰端、分切端均須經過嚴格產銷履歷認證，落實產品溯源。（圖／記者游瓊華翻攝）

張麗善更透露，今年12月6日「雲林滷肉飯節」主場活動將在古坑綠色隧道登場，現場不僅展示所有比賽成果，更豪氣準備1,500碗免費滷肉飯，要請全國民眾大快朵頤。「雲林有最香的滷肉飯、最讚的配菜，來這裡就對了！」張麗善笑說。



雲林滷肉飯節自創辦以來已成全台矚目的「美食嘉年華」。從在地專業店家到民間隱藏高手，各路廚神齊聚一堂，端出創意與傳統交織的滷肉飯料理，讓人一口接一口，完全停不下來。魏勝德呼籲：「不論是家傳秘方還是創意新吃法，都快來挑戰，看誰才是滷肉飯之王！」

