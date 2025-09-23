　
生活

離開科技業「開店賣冰品」實現夢想！過來人勸退：做4年想放棄

▲▼剉冰、刨冰、冰品、冰店。（圖／記者許力方攝）

▲原PO想開冰店。（示意圖／記者許力方攝）

記者施怡妏／綜合報導

工作對職場人來說意味著什麼呢？是賺錢的理由、是活著的理由、是自我目標實現的理由？一名女網友表示，在科技業打滾幾年了，累積了1400萬元的資產，想要離職創業，開一間冰店，因為很喜歡吃冰，加上開冰店是她從小的夢想，但也擔心失敗了，可能無法再回到科技業，猶豫該不該衝一波。

女網友在Dcard發文，今年31歲了，每天上班很鬱悶，想離開科技業替自己找機會，實現從小以來「開冰店」的夢想，打算前期先去冰店打工吸取經驗，再一步步朝夢想邁進。原PO透露，育有一名小孩，雖然丈夫有穩定工作，但育嬰假期間並未提供生活費，也不敢期望未來創業能獲得金援，很猶豫要不要衝一波，「害怕失敗了，這年紀無法再回科技業。」

原PO表示，自己生活開銷不大，主要支出是小孩托嬰費，目前一家人住在先生買的房子，考慮購買第二間房，手上資產約1400萬元，其中包含約800萬元的股票。不過仍有2點讓她很焦慮，第一點是孩子年紀還小，此時是否適合衝一波？若真的創業失敗，就回不去科技業。

貼文曝光，網友給出建議，「賣冰有淡旺季 那你淡季要賣什麼想好沒 ? 不知你在中北部還是南部 ? 」「先了解市場狀況跟飽和情況」、「冰店很難生存，基本上人不會每天吃甜點類的，每日的客人量很難穩定，要先撐很長的時間建立口碑」、「喜歡吃冰跟賣冰是兩回事，就算撐過打工仔的學習期，出來開店創業錢也是大把大把的燒，七早八早起來煮料買水果，忙到晚上10點關店才有時間休息一下，甚至一個月只能休4天，整個月下來營收還是負的」。

還有過來人指出，「做過科技業，現在賣冰第四年，有點想回去做科技業，過了4年多，同期的同學們年薪都300萬了，我還在100-150萬遊蕩，有點小後悔和羨慕，現在連同學聚會都不太敢去了，而且店租明年初到期擔心房東漲價」。

