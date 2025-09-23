　
LIVE／颱風炸「紫爆雨」明天才會趨緩　氣象署最新說明

生活中心／綜合報導

樺加沙颱風遠離，今日台灣仍受外圍環流影響，花蓮縣、台東縣及屏東縣山區仍為降雨熱區，有超大豪雨等級降雨，西半部出現短暫陣雨或雷雨的機率也高，北部、東北部及中部山區有局部豪雨，整體降雨明天才會逐漸趨緩。針對颱風最新動態，氣象署將於下午2時40分說明。

根據氣象署觀測，樺加沙上午11時的中心位置在鵝鑾鼻的西南西方約 380 公里之處，以每小時20公里速度向西北西轉西進行，近中心最大風速每秒 55 公尺（約每小時 198 公里），相當於 16 級風，瞬間最大陣風每秒 68 公尺（約每小時 245 公里），相當於 17 級風以上，七級風平均暴風半徑320公里。

雖然樺加沙暴風圈已經脫離台灣陸地，但對台灣海峽、巴士海峽及東沙島海面仍構成威脅，氣象署預計晚間才會解除海上警報。

▲▼氣象署1140說明。（圖／氣象署提供）

▲颱風外圍環流持續影響，今日各地有雨。（圖／氣象署提供）

今日受颱風外圍環流影響，花蓮縣地區、台東縣地區及高雄市山區、宜蘭縣山區有局部豪雨或大豪雨，宜蘭縣地區、新北市山區、桃園市山區、台中市山區、南投縣山區、恆春半島及蘭嶼、綠島有局部大雨或豪雨，大台北地區、南部地區及新竹、嘉義山區有局部大雨發生的機率。

隨著樺加沙遠離，明日周三降雨逐漸趨緩但水氣仍多，迎風面的花東地區及恆春半島有大雨或局部豪雨發生的機率，宜蘭及中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，北部地區午後也有局部短暫雷陣雨。周四起天氣才會漸趨穩定，恢復典型的夏季午後雷陣雨的天氣型態。

▲▼樺加沙颱風降雨預測。（圖／氣象署提供）

▲樺加沙颱風影響之降雨預測。（圖／氣象署提供）

樺加沙颱風

驚險畫面曝！北市女騎士雨夜載10歲兒　撞分隔島人車噴飛墜地

驚險畫面曝！北市女騎士雨夜載10歲兒　撞分隔島人車噴飛墜地
花蓮堰塞湖壩頂溢流！泥流狂瀉淹進市區　車輛漂浮如海嘯

花蓮堰塞湖壩頂溢流！泥流狂瀉淹進市區　車輛漂浮如海嘯

希澈被告白「長得帥」摸頭殺粉絲　下秒大反轉…氣喊：啊C！

希澈被告白「長得帥」摸頭殺粉絲　下秒大反轉…氣喊：啊C！

昆凌曝老公「直男發言」：他有極大自信　周杰倫新專輯進度「取決女兒干擾程度」

昆凌曝老公「直男發言」：他有極大自信　周杰倫新專輯進度「取決女兒干擾程度」

成功嶺新兵最新傷勢曝！1/3臉消失腦卡極細碎片　輸血2萬c.c.搶命

成功嶺新兵最新傷勢曝！1/3臉消失腦卡極細碎片　輸血2萬c.c.搶命

