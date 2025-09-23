2地豪雨持續到明天　熱帶低壓最新路徑「對台影響機率低」

▲樺加沙颱風。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

樺加沙颱風環流影響，花東及恆春地區豪雨將持續到明天，稍早菲律賓東方海面又有新的熱帶性低氣壓TD23生成，目前強度仍有不確定性，預估周五、周六通過菲律賓，對台灣影響機率低。

根據氣象署資訊，樺加沙颱風今天下午2時在鵝鑾鼻的西南西方約430公里之處，以每小時21公里速度，向西北西轉西進行，中心氣壓910百帕，近中心最大風速每秒55公尺，瞬間最大陣風每秒68公尺，七級風平均暴風半徑320公里，十級風平均暴風半徑120公里。

降雨警戒：花蓮縣、台東縣、屏東縣。

海上警戒：台灣海峽、巴士海峽、東沙島海面航行及作業船隻應嚴加戒備。

氣象署簡任技正伍婉華表示，今天台灣海峽南部及巴士海峽已有6米浪高，北部及東部海面也有3至5米浪高，明天將會逐漸減緩，但仍要留意長浪。

她指出，今天環流及外圍環流影響，對流雲系移入仍有瞬間強降雨等劇烈天氣，宜蘭、花蓮、台東地區、屏東及北部山區有40至50毫米雨量，已針對宜蘭、花蓮及台東發布大雷雨即時訊息。

她表示，周日累積至今在屏東山區、花蓮及宜蘭雨量都有500毫米，台東近500毫米，高雄山區也有300多豪雨，今天花東、屏東山區仍有超大豪雨，宜蘭山區、花東地區及高雄山區有豪雨或大豪雨。明天降雨緩和，花東、恆春整天仍有陣雨及雷雨，中南部及東北部有短暫陣雨，北部也有午後陣雨，花東及恆春要留意大雨及局部豪雨。

另外，伍婉華指出，目前各國對菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓強度看法不一，預估偏西在周五、周六通過菲律賓，直接影響台灣機率不高。