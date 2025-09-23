茂盛醫院啟動亞洲首座「生殖醫學國際村」　預估帶動600職缺

▲茂盛醫院今宣布啟動「生殖醫學創生國際村」，李茂盛院長帶領產業代表齊喊口號。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

茂盛醫院再出奇招！ 今（23日）正式宣布啟動《茂盛生殖醫學創生國際村》，要在台中打造全亞洲第一座跨域醫療旗艦園區，整合「醫療科技、生技研發、觀光旅宿、在地文創」四大產業，號召國內50家企業與3家國際藥廠組隊。

茂盛醫院喊話，這不只是一個醫療中心，而是一條從「求子到旅遊」的完整鏈結，預計未來將創造600個就業機會、帶動超過8,000萬元產值，直接把台灣推上「亞洲生育旅遊新樞紐」的高度。啟動儀式現場，李茂盛院長領軍產業代表齊聲高喊：「大健康台灣隊出動！Team Taiwan, global care！」台上不只醫療專業，還安排文創展演、台味美食，舞台上台下交織的氣氛，象徵「醫療＋文化」的跨域力量。

茂盛醫院長李茂盛指出，茂盛醫院的試管嬰兒技術在全球排名第2、亞洲第1，具備足夠資源與實力推動跨國計劃。目前除了台中總院，去年板橋分院開幕，明年竹北分院也將啟用，形成一條龍醫療服務網。這次更跨足4大產業，聯手50家企業、3家國際大廠，涵蓋醫療機構、生技研發、基因檢測、藥品製造等上下游資源，形成前所未見的「大健康聯盟」。

茂盛醫院指出，約2成求子夫妻來自38國，主要集中在菲律賓、港澳、日本，下一步將布局越南市場。院方粗估，每對國際醫療旅客可創造70至80萬元產值，下半年約有200對外籍夫妻來台，產值直逼8,000萬元。更有10名VVIP提前預約體驗，院方加碼推出旅遊券與客製化假日套裝，讓「療程＋旅遊」一次滿足。

國際村不只看診治療，還要吃喝玩樂全包辦。院方說，未來計畫創造600個新職缺，從醫療管家、旅宿服務到文化導覽全都納入。像華府旅行社為國際客安排機場接送與深度旅遊，前20位國際病患還可免費參加一日遊；富翌高球假期設計高球＋飯店＋文化導覽套裝，讓外籍家庭求子之餘也能輕鬆度假。

在醫療科技與生技研發方面，培力藥品鎖定女性荷爾蒙製劑，英緹生技研發AI卵子檢測，源之田推出孕期營養品，甚至連全球知名品牌施巴，也替入住茂盛產婦準備「新生兒寵愛包」。至於在地文創，美食一字排開：榮獲米其林肯定的馨苑小料理，特製頂級月子餐；冊子彌月油飯結合手工點心，讓家庭滿月期間吃出台灣味。

李茂盛笑說：「很多夫妻一開始因備孕壓力很大，但透過醫護管家的個人化安排，壓力大幅減輕，能以正向心情迎接療程。」強調「國際村」的核心不是醫療，而是陪伴家庭走向幸福。李茂盛也感謝經濟部中小及新創企業署支持，讓地方創生與大健康產業結合。他強調，這次「國際醫療台灣隊」不只是輸出醫療技術，還要把文化、觀光、品牌打包，讓外籍夫妻在台灣不只帶走孩子，也帶走對台灣的溫度與記憶。