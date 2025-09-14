　
地方 地方焦點

推動醫療與環境永續成果亮眼！花蓮慈院斬獲雙金榮耀

▲▼花蓮慈濟醫院在第四屆亞太暨台灣永續行動獎上榮獲雙金獎由院長林欣榮代表團隊接受表揚。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲花蓮慈濟醫院在第四屆亞太暨台灣永續行動獎上榮獲雙金獎由院長林欣榮（中）代表團隊接受表揚。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮慈濟醫院推動醫療與環境永續工作成果亮眼，連年獲肯定，9月11日下午，在第四屆亞太暨台灣永續行動獎上，分別以醫事室「秀林鄉全人整合照護計畫」、運動醫學中心「運動照護永續行動」榮獲亞太永續行動獎金獎、台灣永續行動獎金獎等雙金獎。由院長林欣榮帶領團隊接受表揚。

林欣榮院長表示，這兩面金獎不僅是對花蓮慈濟醫院的肯定，更是對團隊多年努力的鼓勵，醫事室從偏鄉出發，展現健康平權的實踐價值；運動醫學中心則以臨床、教育、研究與慈善並進，全面提升運動照護品質，未來將持續透過跨域合作與資通訊科技的智慧AI應用，推向更多場域，讓醫療一戶都不落、每位選手都被看見。

▲▼花蓮慈濟醫院在第四屆亞太暨台灣永續行動獎上榮獲雙金獎由院長林欣榮代表團隊接受表揚。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

花東地區因醫療資源缺乏及分布不平均，出現城鄉差距，偏鄉民眾健康不平權，花蓮慈濟醫院醫事室團隊從2022年起以花蓮秀林鄉作為服務場域，與秀林鄉衛生所攜手啟動全台首個由健保署支持的「全人整合照護試辦場域」，實踐全人、全戶、全隊、全程、全健康的五全照護模式，獲得亞太永續行動獎金獎，

花蓮慈濟醫院團隊整合22套公共衛生資料，為5,116戶、7,888人建立「家庭健康戶口名簿」，透過分群分級，針對高風險與高需求的居民提供精準醫療資源。同時推動文化友善醫療，定期進入部落舉辦整合式篩檢與健康促進活動，讓服務更貼近族群日常生活；導入AI胸腔X光與眼底影像判讀、跨院遠距會診與資料倉儲分析，彌補偏鄉專科資源不足的缺口之外，並與花蓮縣衛生局、健保署東區業務組、秀林鄉公所、秀林鄉衛生所、門諾醫院、部立花蓮醫院、國軍花蓮總醫院、慈濟大學、慈濟基金會、南山人壽慈善基金會等夥伴，串起公私協力的健康網絡。

▲▼花蓮慈濟醫院在第四屆亞太暨台灣永續行動獎上榮獲雙金獎由院長林欣榮代表團隊接受表揚。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

「這不只是醫療系統的調整，更是人與健康關係的重建。」醫事室副主任張菁育分享，秀林鄉有一位獨居的中年居民，長期只靠泡麵維生，團隊透過營養與復健介入後，恢復自理生活的能力，在計畫實行中，也發現民眾從被動參與到主動報名，甚至全家出動，使參與健康行動成為社區日常。

這項計畫分別落實了聯合國永續發展目標的SDG 3 健康與福祉、SDG 10 消除不平等、SDG 17 多元夥伴關係等。2023至2024年期間，吸引多國訪團，包括日本住友智庫、世界衛生大會（WHA）、美國杜克大學與健保委員觀摩。國際交流包含2024年受邀至世界衛生大會（WHA）、2025年受邀APEC工作坊分享經驗。

醫事室主任林玲珠指出，透過社區參與、跨界合作與數據應用的三軸整合，住院率自2021年的275.1‰降至2024年的265.1‰，鄉內就醫率提升至44.2%，這項成果也獲得健保署認同，並自2025年起，將秀林鄉全人整合照護計畫模式擴大推展至8個IDS鄉鎮、6家醫院複製推動，建構「無圍牆醫院」。

▲▼花蓮慈濟醫院在第四屆亞太暨台灣永續行動獎上榮獲雙金獎由院長林欣榮代表團隊接受表揚。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

運動醫學中心以「運動照護永續行動」獲得台灣永續行動獎金獎的肯定，以「守護每一位努力追夢的運動員」為初心，透過臨床醫療、教育推廣、研究轉譯與慈善關懷等四大面向，從醫院到校園、選手到社區的系統性守護，在資源相對不足的東部建立可複製、擴散的運動健康支持網絡。

運動醫學中心自2017年成立、2018年揭牌啟用，結合院內骨科、復健醫學科、疼痛科、中醫、心理、營養等專業，建立「一站式照護」體系，為運動員提供從傷害診斷、復健、復能到心理支持的全人服務，並導入Biodex肌力分析、神經傳導檢測、Dyneeax 膝穩定度測試、PRP療法與INBODY評估工具，持續開發 AI 復能系統原型與智慧復健臨床平台，協助運動員及病人重返健康。

▲▼花蓮慈濟醫院在第四屆亞太暨台灣永續行動獎上榮獲雙金獎由院長林欣榮代表團隊接受表揚。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

中心在運動照護上，年均支援體育賽事20場以上，服務選手逾百人，橫跨全中運、原民運、全國運動會與亞奧運級賽事；教育方面，近三年已與在地大學合作辦理逾20場課程與講座，培育運動防護人才，推動運動安全文化。研究能量同樣深厚，運動醫學中心承接7項國家級計畫，發表9篇SCI/SSCI期刊論文，逐步建立臨床與學術的雙向循環。

運動醫學中心秘書李思蓓分享，在慈善層面，結合醫院社會服務室與慈濟基金會，三年來補助清寒選手超過130萬元，並發起「舉重鞋與田徑鞋募集」行動，藉由紀錄片讓更多人看見基層選手的奮鬥與需要，其中，2024年巴黎奧運返國的田徑國手張博雅，更選擇回到花蓮慈濟醫院復能與調養，象徵世界級選手對在地醫療品質的信賴與肯定。

▲▼花蓮慈濟醫院在第四屆亞太暨台灣永續行動獎上榮獲雙金獎由院長林欣榮代表團隊接受表揚。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

另外，團隊觀察偏鄉青少年的復健需求與心理壓力，推動「媽媽心照護」，由女性治療師以語氣、節奏與同理心設計照護流程，重建孩子對醫療與復健的信任；同時打造醫院員工健康場域「壽喜燒」，以人本友善空間與課程，協助照顧者學會照顧自己，成為健康職場文化的起點。

運動醫學中心主任劉冠麟表示，花東培育了無數運動人才，卻常受限於資源落差與照護中斷，團隊的任務不僅是治療傷勢，而是讓每位孩子被看見、被陪伴，把「練到受傷就放棄」轉為「訓練—評估—復能—再進場」的正向循環。未來將持續以 ESG 治理與 SDGs 框架深化四軸行動，與學校、社區、政府與民間建構全齡化、全人化運動健康支持網路。

為了與更多單位分享經驗，花蓮慈濟醫院永續發展辦公室將於9月11日至13日，與慈濟基金會、慈濟大學共同在台北世貿1館「2025第四屆亞太永續博覽會」014號展位展出，分享秀林鄉全人整合照護模型、AI輔助醫療、運動醫學四軸行動等成果，歡迎有興趣社會大眾、政府單位及醫療同業一同交流。
 

減重速度太快，竟可能影響聽力。一名年輕女子最近經常感到耳悶，講話時甚至聽得到回音，還伴隨耳鳴；就醫後，醫師懷疑是「耳咽管開放症」，追問下，發現她在短時間內減重高達30公斤，研判是體重驟減導致的後遺症。

