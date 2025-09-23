馬太鞍溪堰塞湖仍「滿水位」　花蓮縣府預警性撤離下游3285人

▲花蓮縣政府因應樺加沙颱風已預警性撤離5084人。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「馬太鞍溪上游堰塞湖」受強烈颱風樺加沙影響降雨量增大，花蓮縣政府原本在23日中午發布快訊，表示堰塞湖於上午11時30分溢流，但經林保署花蓮分署通知，目前堰塞湖仍處於「滿水位」，尚未溢流，正持續監控中並通報花蓮縣政府採取相關因應措施並預警撤離下游民衆。

花蓮縣府表示，截至今日中午已撤離馬太鞍堰塞湖下游民衆計3285人，各村里詳細人數如下：

1.光復鄉3213人(大平村486人；大馬村642人；東富村955人；大同村216人；大全722人；西富村4人；北富村186人;大華村2人;大安村0人(皆採垂直避難);大進村0人(皆採垂直避難) )

2.萬榮鄉22人(明利村)

3.鳳林鎮50人(長橋里)

以上為馬太鞍溪堰塞湖撤離總人數：3285人。

另，因應樺加沙影響強大降雨量，花蓮縣政府也針對其他土石流保全戶地區進行預警性撤離計1799人，詳細各村里人數如下：

1.富里鄉95人(永豐村16人；吳江村11人；富里村1人；富南村28人；新興村15人；學田村7人；豐南村11人；東里村6人)

2.秀林鄉1704人(崇德村105人；富世村191人；秀林村68人；水源村64人；銅門村425人；文蘭村7人；景美村171人；佳民村156人；和平村517人)

以上為樺加沙颱風土石流保全戶撤離總人數：1799人

花蓮縣政府表示，截至今日午前已累計撤離人數：5084人。

同時交通部公路局東區養護工程分局花蓮工務段已於今日上午10時完成馬太鞍溪橋南北端橋梁封閉作業(台9線231k+650、232k+810）並依據林保署提供之溢淹範圍圖，向南北延伸至台9線228k+600（長橋路段）及台9線236k+500（光復路段）實施封閉車道，管制南下、北上各開放一內側車道供車輛通行，以因應當洪水暴漲時，縮短封路時間，後續將視水位變化不排除全線道路封閉通行。

公路局呼籲用路人，利用替代路線行走省道台11線。