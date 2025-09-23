馬太鞍溪堰塞湖已溢流！公路局擴大封閉路段　籲改行台11線

▲公路局擴大封閉路段並呼籲用路人改行台11線做為替代道路。（圖／公路局提供）

記者王兆麟／花蓮報導

「馬太鞍溪上游堰塞湖」受強烈颱風樺加沙影響降雨量增大，依林保署花蓮分署通知，天然壩已於今日11時30分發生溢流。

交通部公路局東區養護工程分局花蓮工務段已派員於高處觀察河川水位變化，目前分局已於今日上午10時完成馬太鞍溪橋南北端橋梁封閉作業（台9線231k+650、232k+810）並依據林保署提供之溢淹範圍圖，向南北延伸至台9線228k+600（長橋路段）及台9線236k+500（光復路段）實施封閉車道，管制南下、北上各開放一內側車道供車輛通行，以因應當洪水暴漲時，縮短封路時間，後續將視水位變化不排除全線道路封閉通行。

公路局呼籲用路人，利用替代路線行走省道台11線，颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，請避免進入山區道路，用路人請持續注意道路管制訊息並預先規劃行程及相關應變措施，颱風過後山區道路不穩定性高，災後搶通時間需俟災情規模而定，請用路人提前因應規劃避免受困滯留。

民眾可充分利用公路局智慧化省道即時資訊服務網（https://168.thb.gov.tw）或手機下載「幸福公路APP」及收聽路況廣播訊息，掌握最新道路資訊。