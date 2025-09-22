歐洲緊張升溫！俄偵察機「關掉應答器」　德國颱風戰機急升空攔截

▲ 俄羅斯伊爾-20偵察機。（資料照／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

德國2架颱風戰鬥機（Eurofighter Typhoon）21日緊急升空，攔截一架在國際空域飛行的俄羅斯軍機。德國空軍指出，這架俄國伊爾-20（Il-20M）偵察機在波羅的海上空刻意關閉應答器，且無視德國當局聯絡請求，被視為俄方最新一起挑釁行動。

《衛報》報導，俄方此前被控於19日派出3架米格-31（MiG-31）戰機，侵犯愛沙尼亞在芬蘭灣的領空。愛沙尼亞強烈譴責俄方「厚顏無恥的行為」，並宣布時隔34年首次召開聯合國安理會緊急會議，莫斯科對此則予以否認。

北約與俄羅斯緊張急劇升級，歐洲各國政府稱克里姆林宮採取一連串蓄意挑釁行為。愛沙尼亞外交部長薩克納（Margus Tsahkna）直言，此舉是「俄羅斯在區域及全球範圍內更廣泛升級情勢的一部分」，類似行為也發生在波蘭及羅馬尼亞。

愛沙尼亞作為烏克蘭堅定支持者，已要求啟動北約第4條款進行磋商，該條款允許成員國在安全受到威脅時與盟友會面。波蘭外長西科斯基（Radek Sikorski）上周也在基輔的安全會議上警告，莫斯科正以「漸進式」敵對行動試探北約反應，而非全面衝突。

愛沙尼亞國防部長佩夫庫爾（Hanno Pevkur）指出，俄國行動旨在轉移西方對烏克蘭的關注，「這正是俄國想要的──把我們的注意力從幫助烏克蘭轉向自家後院，這是關鍵目標。」

拉脫維亞總統林克維奇斯（Edgars Rinkevics）警告，若俄國未來幾周持續挑釁北約，便有發生「嚴重衝突」的風險，儘管歐洲各國政府不希望戰爭擴大，仍會被迫做出回應。捷克總統帕維爾（Petr Pavel）則呼籲北約，對俄國侵略做出果斷回應並保持團結，「向邪惡屈服是絕對不可能的」。

克里姆林宮發言人佩斯科夫對此反控，英國是「親戰陣營」領導者之一，聲稱西方施壓不會奏效，也無助於結束烏克蘭戰爭的努力。