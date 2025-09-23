國1特斯拉自撞又被追尾　駕駛站車外等救援…遭小貨車撞斷腿！

▲國道1高架泰山段3車追撞，特斯拉駕駛站車外遭撞斷腿 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

記者陳以昇／新北報導

國道1號高架南下35.6公里泰山路段，23日上午發生3車追撞事故。35歲王男駕駛特斯拉因天雨路滑自撞護欄，後方31歲顧男開車直接追撞，沒想到45歲黃男駕駛小貨車再從後追撞2車，當時王男站車外遭撞斷左小腿，國道警方立即派員到場處理，並通知救護人員到場，隨即將王男送往台北馬偕醫院救治，詳細事故原因及肇責待警方調查。

今天上午6時許，王男駕駛特斯拉疑因天雨路滑操作不當自撞護欄，車輛停在外側車道等待拖吊救援，後方顧姓男子駕駛小客車未注意車前狀況，直接追撞王男車輛，約1分鐘後，黃男駕駛小貨車追尾推撞顧男及王男車輛。

沒想到王姓駕駛當時站立在外側路肩等待救援，連帶遭小貨車撞擊，造成左腳小腿骨折，經送往台北馬偕醫院救醫無生命危險，3名駕駛經警方施以酒測，未有酒精濃度反應，詳細的肇事原因有待警方進一步釐清。

國道警呼籲駕駛人開車應隨時注意前方動態，汽車發生事故車輛尚能行駛，應立即開啟雙黃警示燈，車輛儘速移至安全處所，若有人員傷亡或車輛無法行駛情形，所有人員儘速撤至護欄外或車道外的安全處所。