　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

初一酒駕撞碎2家庭！統聯司機救乘客葬身火海　肇事女賠錢換免囚

記者黃資真／苗栗報導

2023年大年初一，本是家人團圓的日子，凌晨4時57分位於國1頭屋段卻發生重大車禍，46歲陳姓女子酒駕載著兒子回家，釀成共6車連環撞，其中統聯客運司機、轎車乘客不幸身亡，9人受傷。日前判決出爐，苗栗地院考量陳女以380萬元與死者家屬和解，依駕駛動力交通工具而吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克以上，因而致人於死罪，處有期徒刑2年，宣告緩刑5年。

▲▼初一國道火燒車。（圖／記者爆料網）

▲2023年大年初一凌晨，46歲女子酒駕上路釀2死9傷。（圖／翻攝自記者爆料網）

回顧此案，2023年1月21日除夕夜，陳女在台中家人的住處，開心吃了團圓飯，期間喝了兩罐共600cc的鋁罐裝調酒。直到翌日凌晨3時許左右，陳女開車載著16歲兒子北上，沿國1北上欲返回台北住處。

4時40分，陳女行經127.2公里處內側車道時，在酒後注意力、反應力皆降低的情況下，失控偏移至外側路肩自撞護護欄，當下她試圖再度啟動車輛滑離車道未果，卻又未在車輛後方100公尺以上設置車輛故障標誌。

此時，後方蔡姓男子駕駛自用小貨車見狀緊急煞停於外側車道，但駕駛統聯客運的楊姓司機已來不及反應，引發總計6輛車的連環追撞，當下貨車因遭高速衝撞導致油箱破裂起火，並延燒到客運車頭。

▲▼初一火燒車2死。（圖／記者蔡文淵攝）

貨車駕駛蔡男雖及時逃出，惟妻子因受困車上動彈不得，活活被燒死；楊男當下則是忍著腳被夾住的疼痛，趕緊開車門讓車上21人逃生，但他也因受困不幸葬身火海，留下13歲女兒與75歲老母，另造成9人受傷。

全案依法本應由國民法官審理，但法官考量案件複雜，且有不止1名其他駕駛人過失行為介入，裁定准許陳女律師聲請不行國民參與審判。

▲▼統聯司機女兒發文。（圖／翻攝當事人臉書）

▲統聯楊姓司機獨立扶養13歲女兒與75歲老母。（圖／翻攝當事人臉書）

經查，陳女酒測值達每公升0.34毫克，已超過0.25公共危險標準，但陳女起初供稱有先在路邊停車格小睡休息，待精神略有恢復後才駕車上路。但法官認為，陳女酒駕上路已違規，一次肇事後也未盡速反應處理，勘認陳女與2死有因果關係。

▲▼國道6車車禍釀2死，肇事女駕駛正面曝光。（圖／記者蔡文淵攝）

▲46歲陳姓女子與家人吃團圓飯酒駕回家，卻害他人無法回家吃團圓飯。（圖／資料照）

法官考量，陳女始終坦承酒後駕車、過失致死犯行，且分別與死者家屬以180萬、200萬和解，足認有積極填補自己行為所生損害之誠意與具體表現之態度，家屬也表示寬恕，因此依駕駛動力交通工具而吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克以上，因而致人於死罪，處有期徒刑2年，宣告緩刑5年，並提供180小時義務勞務及接受法治教育5場次。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
505 1 9265 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／夫妻爬山失聯8天　人找到了
進火鍋店問「有收10%服務費嗎」老闆娘霸氣回11字！全場大讚
搶救畫面曝！無照21歲騎士載18歲女自撞雙亡
27歲台男「潘尚鈺」跑去日本詐騙460萬元　被當場逮捕
熱帶擾動發展中！　周三「全台防較大雨勢」
吃柚子前先看藥單！藥師列「10種藥物」別一起吃

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

人找到了！夫妻檔協作南三段失聯8天　今自行下山平安返回部落

放天燈淪危險火焰秀！2樓曬衣架狂燒畫面曝　鐵道旁住戶靠1招避災

搶救畫面曝！無照21歲騎士載18歲女掛假車牌拒檢　自撞護欄雙亡

新竹2死車禍！雙載騎士掛假牌拒檢逃逸　鳳鼻尾隧道口撞護欄不治

臨江夜市爆口角！夫妻候餐擋服飾店門口　老闆錄影手機遭撥開

初一酒駕撞碎2家庭！統聯司機救乘客葬身火海　肇事女賠錢換免囚

走讀衝突釀8警傷　北市警：黃國昌9/15若未到案將函送北檢偵辦

確診COVID-19飆速133公里就醫　遭重罰+吊照求撤銷...法官打臉

民眾爆員警要求「檢舉長官」　東勢分局還原過程澄清

國3持空氣鎮暴槍逼車惡煞落網！辯「賓士變換車道嚇到他」

【燒成火海】聯結車自撞！油箱噴飛爆炸 火光瞬間吞沒

【借踩一下】博美為上沙發 竟將爸爸當梯子XD

【出動三輛紅斑馬】高雄女騎車闖國道！　一路往北狂飆20公里

【你好 我吃一口】主人挑釁烏龜 下一秒竟被咬慘叫！

【超危險！】看護推輪椅搭電扶梯翻車　阿伯重摔波及乘客2傷

【討論解方】陳其邁籲朝野放下屠刀！　「政治領袖無法坐下談是愧對人民」

梓梓球場邊「換內衣」　震撼元元：這18禁吧！

馬志翔談舊愛江祖平　希望她都好：祝她幸福

張棋惠嘴ㄆㄧㄚˊ「飛輪海變灰輪海」　預告開個唱：都要感謝蟑螂(?)

【太危險了】微波木製餐盒起火！店員急滅火

人找到了！夫妻檔協作南三段失聯8天　今自行下山平安返回部落

放天燈淪危險火焰秀！2樓曬衣架狂燒畫面曝　鐵道旁住戶靠1招避災

搶救畫面曝！無照21歲騎士載18歲女掛假車牌拒檢　自撞護欄雙亡

新竹2死車禍！雙載騎士掛假牌拒檢逃逸　鳳鼻尾隧道口撞護欄不治

臨江夜市爆口角！夫妻候餐擋服飾店門口　老闆錄影手機遭撥開

初一酒駕撞碎2家庭！統聯司機救乘客葬身火海　肇事女賠錢換免囚

走讀衝突釀8警傷　北市警：黃國昌9/15若未到案將函送北檢偵辦

確診COVID-19飆速133公里就醫　遭重罰+吊照求撤銷...法官打臉

民眾爆員警要求「檢舉長官」　東勢分局還原過程澄清

國3持空氣鎮暴槍逼車惡煞落網！辯「賓士變換車道嚇到他」

台南捷運藍線動起來！沿線成房市熱點　網友吵翻「南高置產首選」

渡假村10月連假「晚餐買1送1」　泡戶外五行湯、玩音樂派對

投縣一般性補助款+計畫性補助減108億　籲中央遵財劃法、公平標準

女跑馬拉松「男友嗑光補給零食」網炸鍋！　6秒片衝破360萬觀看

人找到了！夫妻檔協作南三段失聯8天　今自行下山平安返回部落

幕後／黨魁戰推會贏的！郝龍斌慎估黨員票比　趙少康出線機率高

漢堡王超狂「雞薯條堡」快閃回歸5天　最低下殺46折

張曼玉隱居法國過農村生活！　「全身包緊緊撿雞蛋」畫面流出

進火鍋店問「有收10%服務費嗎？」老闆娘霸氣回11字！全場大讚

關鍵轟率桃猿逆轉勝兄弟　林承飛：全壘打只是手段 關鍵是推進壘上人

【超危險！】看護推輪椅搭電扶梯翻車　阿伯重摔波及乘客2傷

社會熱門新聞

知名烘焙坊驚傳倒閉！負責人夫妻失聯

台南台積電工安意外　工人遭風扇擊中摔落3m亡

愛妻癌逝怒撂黑道毆名僧！化工老董、酒店董座遭重判

景美夜市海產店遭8+9索保護費　警方回應了

被當砲友不交往！激戰完女刀刺心儀男　二審獲緩刑

高鐵旅客行動電源自燃　警依公共危險偵辦

國3開槍逼車畫面曝　疑彰化惡煞15天後再犯

哈士奇上錯車！　警一看又是「Money」

72歲婦領120萬遭阻！警查身分竟是通緝犯

清潔員撿32元舊電鍋贈拾荒嬤遭起訴　法務部：針對小額貪污案修法

涉洗錢30億！東引快刀手、茗香園老闆收押

快訊／電動代步車、重機相撞！　80歲嬤死亡

練田徑把老婦撞成植物人！高職生要賠736萬

賓賓哥涉打「雲林阿公」老房東黑歷史起底　

更多熱門

相關新聞

酒駕滑板車喊「速度不快」　法官打臉判2月

酒駕滑板車喊「速度不快」　法官打臉判2月

高雄一名莊姓男子酒後心存僥倖，以為騎電動滑板車不算酒駕，他酒後直接騎著電動滑板車在鼓山區裕誠路亂竄，被警方攔查時渾身酒味，呼氣酒測值高達0.48毫克，當場被依公共危險罪送辦，莊男辯稱，電動滑板車最高時速僅25公里，算是「低速個人交通工具」，但法官認為滑板車是靠電動馬達驅動，不同於單純人力工具，一旦發生事故一樣會造成傷亡，仍依公共危險罪判刑2月，得易科罰金。

讓基隆人早15分鐘回家！林沛祥爭取2088B、2088C增4班次　9/22上路

讓基隆人早15分鐘回家！林沛祥爭取2088B、2088C增4班次　9/22上路

雲林壯男詭異衝撞路邊車！警搜出二級毒品

雲林壯男詭異衝撞路邊車！警搜出二級毒品

即／國1新營段火燒車！小客車全面燃燒傷亡不明

即／國1新營段火燒車！小客車全面燃燒傷亡不明

快訊／南港死亡車禍！女遭水泥車輾斃

快訊／南港死亡車禍！女遭水泥車輾斃

關鍵字：

國道1號車禍統聯客運酒駕大年初一

讀者迴響

熱門新聞

Lisa掰了Labubu！LV包掛「黃色新歡」　粉絲全暴動

陳曉東淚替于朦朧發聲！「為何全在刪文」

快訊／U18台灣3比2勝韓國奪季軍

3千萬、6間房也買不到快樂　21歲獨子繼承遺產後崩潰：快撐不下去

釋昭慧籲拒領1萬！求「捐入國家續命款」

知名烘焙坊驚傳倒閉！負責人夫妻失聯

于朦朧墜樓亡「犯人背景硬」！全案14大疑點一次看

《2分之一強》舞陽宣布結婚！「法國絕美婚紗曝光」

微熱山丘月餅發霉！宣布全面停產退費　千人湧入粉專讚爆

李光洙缺席婚禮　金鐘國親口公布原因：只邀請50人

關鍵改判奪季軍！U18教頭：韓國捕手阻擋

Jennie爆熱戀！街上牽手緊抱好萊塢男星「私照外洩」

女神級啦啦隊長結婚了！金韓拿披白紗嫁團長　安芝儇驚喜到場

台南台積電工安意外　工人遭風扇擊中摔落3m亡

全紅嬋上大學了！　開學照曝光

更多

最夯影音

更多

【燒成火海】聯結車自撞！油箱噴飛爆炸 火光瞬間吞沒

【借踩一下】博美為上沙發 竟將爸爸當梯子XD

【出動三輛紅斑馬】高雄女騎車闖國道！　一路往北狂飆20公里

【你好 我吃一口】主人挑釁烏龜 下一秒竟被咬慘叫！

【超危險！】看護推輪椅搭電扶梯翻車　阿伯重摔波及乘客2傷

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面