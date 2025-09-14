初一酒駕撞碎2家庭！統聯司機救乘客葬身火海　肇事女賠錢換免囚

記者黃資真／苗栗報導

2023年大年初一，本是家人團圓的日子，凌晨4時57分位於國1頭屋段卻發生重大車禍，46歲陳姓女子酒駕載著兒子回家，釀成共6車連環撞，其中統聯客運司機、轎車乘客不幸身亡，9人受傷。日前判決出爐，苗栗地院考量陳女以380萬元與死者家屬和解，依駕駛動力交通工具而吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克以上，因而致人於死罪，處有期徒刑2年，宣告緩刑5年。

▲2023年大年初一凌晨，46歲女子酒駕上路釀2死9傷。（圖／翻攝自記者爆料網）



回顧此案，2023年1月21日除夕夜，陳女在台中家人的住處，開心吃了團圓飯，期間喝了兩罐共600cc的鋁罐裝調酒。直到翌日凌晨3時許左右，陳女開車載著16歲兒子北上，沿國1北上欲返回台北住處。

4時40分，陳女行經127.2公里處內側車道時，在酒後注意力、反應力皆降低的情況下，失控偏移至外側路肩自撞護護欄，當下她試圖再度啟動車輛滑離車道未果，卻又未在車輛後方100公尺以上設置車輛故障標誌。

此時，後方蔡姓男子駕駛自用小貨車見狀緊急煞停於外側車道，但駕駛統聯客運的楊姓司機已來不及反應，引發總計6輛車的連環追撞，當下貨車因遭高速衝撞導致油箱破裂起火，並延燒到客運車頭。

貨車駕駛蔡男雖及時逃出，惟妻子因受困車上動彈不得，活活被燒死；楊男當下則是忍著腳被夾住的疼痛，趕緊開車門讓車上21人逃生，但他也因受困不幸葬身火海，留下13歲女兒與75歲老母，另造成9人受傷。

全案依法本應由國民法官審理，但法官考量案件複雜，且有不止1名其他駕駛人過失行為介入，裁定准許陳女律師聲請不行國民參與審判。

▲統聯楊姓司機獨立扶養13歲女兒與75歲老母。（圖／翻攝當事人臉書）



經查，陳女酒測值達每公升0.34毫克，已超過0.25公共危險標準，但陳女起初供稱有先在路邊停車格小睡休息，待精神略有恢復後才駕車上路。但法官認為，陳女酒駕上路已違規，一次肇事後也未盡速反應處理，勘認陳女與2死有因果關係。

▲46歲陳姓女子與家人吃團圓飯酒駕回家，卻害他人無法回家吃團圓飯。（圖／資料照）



法官考量，陳女始終坦承酒後駕車、過失致死犯行，且分別與死者家屬以180萬、200萬和解，足認有積極填補自己行為所生損害之誠意與具體表現之態度，家屬也表示寬恕，因此依駕駛動力交通工具而吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克以上，因而致人於死罪，處有期徒刑2年，宣告緩刑5年，並提供180小時義務勞務及接受法治教育5場次。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。