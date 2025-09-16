國道小貨車駕駛恍神釀「三殺連環撞」！4車受損驚險畫面曝

記者賴文萱／高雄報導

國道1號南向348.2公里今（16）日14時38分發生一起交通事故，疑似小貨車駕駛恍神，先是撞上另一部小貨車尾門後，再撞擊外側車道的一輛小客車，再害另一部小客車撞擊內側護欄。國道警表示，現場無人傷亡，至於詳細肇事原因尚待進一步釐清。

▲國1驚魂！小貨車駕駛恍神釀連環撞。（圖／Threads／brohou1102授權提供）

▲國1驚魂！小貨車恍神「連環撞」。（圖／Threads／brohou1102授權提供）

有網友今日在社群平台Threads上分享一段國道影片，只見畫面中，36歲徐男駕駛1部小貨車行駛中線車道，疑因恍神未注意車前狀況，先撞擊前方50歲郭男所駕駛的小貨車尾門後，徐男車輛失控再撞擊外側車道52歲傅女所駕駛小客車，最後導致傅女車輛撞擊內側車道48歲許男所駕駛自小客車後，再撞擊內側護欄。

▲▼小貨車恍神「連環撞」，4車受損慘況曝（圖／記者賴文萱翻攝）

網友看了畫面直呼，「好一個三殺」、「白色貨車在開X小」、「所以說沒事不要龜內線」。國道警則表示，該事故無人傷亡，駕駛人也無飲酒情形，現場於14時53分排除，至於詳細肇事責任全案由岡山分隊依規定處理，進一步釐清。