定期定額006208！他猶豫「要不要再買0050」　網曝關鍵：不要分散

▲原PO已經定期定額一年。（示意圖／記者劉維榛攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

很多人都有買ETF，近日就有網友發文表示，他已經定期定額006208（富邦台50）一年了，但最近他就在思考，不知道是不是要分散一點到0050（元大台灣50）？還是維持現在這樣就好了呢？貼文曝光後，引起討論，其中也有不少網友留言給建議。

這名網友在Dcard上，以「006208定期定額一年」為標題發文，提到他已經定期定額006208一年了，每個月就是投入3000元。不過他最近也有在想，是不是要分散一點到0050？還是就全部買006208呢？

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO接著說，他的資金其實有限，但還是想著要不要調整定期定額的金額，變成4500元至5000元？還是大家覺得維持現在的3000元就好了？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「0050、006208追蹤一樣的指數，看你想丟哪一邊。定期定額部分看你個人，有閒錢當然可以多投，不要影響生活品質就好」、「同樣的東西不要再分散了」、「0050跟006208的本質一樣，多買0050不會更加分散」、「集中，有多餘的資金就投入」。

由於原PO的報酬率17%，所以也有網友表示，「報酬率17%很好了，只是本太小才會覺得利無感，看能不能多投一些，身上留著十幾萬應急的現金就好」。