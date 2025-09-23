陸預報：樺加沙明登陸廣東沿海　強度將逐漸減弱

▲大陸中央氣象台預報樺加沙明天登陸廣東沿海。（圖／翻攝中國天氣網）

記者陳冠宇／綜合報導

大陸中央氣象台預報指出，強颱「樺加沙」中心今（23）日早晨5點鐘位於廣東省陽江市東偏南方向約750公里的南海北部海面上，預計將以每小時20公里左右的速度向西偏北方向移動，並於24日在廣東深圳到徐聞一帶沿海登陸，登陸後轉向偏西方向移動，強度逐漸減弱。

大陸中央氣象台今日上午6時繼續發布颱風橙色預警，今起三天，華南、江南南部等地將遭遇強降雨，其中廣東沿海等地局地的累計雨量可能達400毫米以上，江蘇、安徽等地受颱風遠距離水汽輸送影響，部分地區也有強降雨來襲。

具體降水方面，大陸中央氣象台預測，23日8時至24日8時，大陸福建東北部和東南部、浙江東南部等地有大到暴雨，其中，廣東東部、福建東北部和東南部、浙江東南部等地的沿海地區有大暴雨、局地特大暴雨（250至450毫米）。

此外，颱風「樺加沙」登陸期間正值天文大潮，其風暴增水與天文大潮高潮位時段疊加，珠三角沿岸地區可能出現嚴重風暴潮水災。

值得注意的是，21日夜間，颱風「樺加沙」巔峰強度達到62米／秒，中心附近最低氣壓910百帕，超過南半球的Errol和北大西洋的Erin，成為今年以來「全球風王」。

為何「樺加沙」這麼強？大陸中央氣象台首席預報員王海平表示，首先是進入秋季以後，海洋受到整個夏季的持續加熱，海溫比較高；其次是「樺加沙」的垂直切變較弱，也就是風速、風向隨著高度發生變化比較弱；第三，「樺加沙」有西南季風和副熱帶高壓南側東南氣流的水汽大量輸送，這些都有利於「樺加沙」強度增強。