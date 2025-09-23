廣東民眾備戰「樺加沙」　貼玻璃移車...菜市場現搶購人潮

▲樺加沙颱風來勢洶洶，首當其衝的廣東居民執行防颱準備。（圖／翻攝成都商報，下同）

記者魏有德／綜合報導

隨著超強颱風「樺加沙」逼近，大陸中央氣象台22日18時持續發布颱風橙色預警，預計23日凌晨移入南海東北部海面，並於24日在廣東深圳至徐聞一帶沿海登陸。面對強風豪雨威脅，廣東及澳門居民已展開防災準備，包括貼窗戶、搬移車輛、囤積糧水與應急物資。專家提醒，除防風外，還須警惕暴雨與風暴潮。

《成都商報》報導，深圳居民momo分享她的防颱準備經驗，除了囤食物與飲用水，也提前為手機、電腦、行動電源充電，「這是我當年抗擊颱風『山竹』的成功經驗，這次再拿來應對『樺加沙』。」

部分廣東民眾也在社群媒體上展示「貼窗」成果，以膠帶在玻璃上貼成「米字」，部分人還加貼一圈加固。一名澳門網友則列出完整物資清單，包括手電筒、急救包、壓縮餅乾、泡麵與現金等。

深圳市政府提醒居民至少儲備3天飲用水、食物與藥品。據《南方都市報》報導，22日當地多家超市蔬菜肉類被掃空，雖緊急補貨，仍難追上需求；不少人曬出人潮擁擠、貨架清空的照片。廣州、深圳部分市場同樣出現「搶菜潮」，甚至影響晚間折扣優惠。

一名廣州番禺居民說，往日超市菜常到晚間才清空，這天卻在傍晚6時就幾乎售罄。廣州市商務局晚間透過官方微信「廣州商務」發佈消息指，全市生活必需品庫存充足、供應順暢，價格保持平穩，呼籲民眾理性採購，不必過度囤貨。